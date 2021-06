Mazák: Začiatok nových pomerov sa zatiaľ nekoná

Bratislava 22. júna (TASR) – Začiatok nových pomerov sa v Združení sudcov Slovenska (ZSS) zatiaľ nekoná. Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák a podpredseda Miloš Kolek to uviedli v reakcii na kritiku ZSS k výberu sudcov správneho kolégia Najvyššieho súdu SR na Najvyšší správny súd SR, ktorý realizovala Súdna rada.



Združenie tvrdí, že výsledky výberu niektorých sudcov správneho kolégia NS SR naznačujú možnosť nedôsledného dodržiavania ústavou garantovaného základného práva uchádzača na prístup k inej verejnej funkcii len za rovnakých podmienok.



„ZSS sa domáha rešpektu k súdnym rozhodnutiam. Nechce, aby sa komentovali, nechce, aby sa spochybňovali. A zrazu toto občianske združenie kritizuje výber sudcov na Najvyšší správny súd SR. Výber, ktorý urobila Súdna rada SR, ústavný orgán sudcovskej legitimity,“ spresnili s tým, že tento orgán je zložený zo všetkých mocí v štáte.



Uviedli, že ZSS kritizuje výber, „v ktorom zhodou okolností neprešla sudkyňa Najvyššieho súdu, ktorá uspela na okresnom súde so svojou antidiskriminačnou žalobou, pretože Štefan Harabin, vtedajší predseda Najvyššieho súdu, nepodal odvolanie. Združenie jej neúspech považuje za možné spôsobenie ujmy za to, že si sudkyňa uplatnila právo na súdnu ochranu“. Mazák s Kolekom zdôraznili, že sudkyňa NS SR neuspela vo výberovom konaní z iných dôvodov, nie v súvislosti s problematikou antidiskriminačnej žaloby.



Dodali, že sa nebránia kritike postupov a rozhodovania Súdnej rady, „lenže v tomto prípade ZSS píše o možnosti nedôsledného dodržiavania Ústavy SR bez právneho základu na takéto hodnotenie“.