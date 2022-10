MŠVVaŠ: Začiatok vyučovania určuje riaditeľ v čase od 7.00 do 9.00 h

Bratislava 15. októbra (TASR) - Začiatok školského vyučovania určuje riaditeľ po prerokovaní pedagogickou radou a radou školy najskôr o 7.00 a najneskôr o 9.00 h. Vyplýva to z vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR o základnej škole, pre TASR to uviedol odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva.



Začiatok vyučovania o 7.00 h je podľa rezortu školstva vo výnimočných prípadoch, zväčša sa vyučovanie začína o 8.00 h. "Ak by rodičia žiakov nesúhlasili so začiatkom vyučovania o 7.00 h, môžu iniciovať zmenu u riaditeľa školy, keďže začiatok vyučovania určuje riaditeľ po prerokovaní aj s radou školy, v ktorej majú rodičia zastúpenie," uviedli z MŠVVaŠ SR.



Čo sa týka žiakov stredných škôl, začiatok vyučovania upravuje vyhláška MŠVVaŠ o strednej škole.