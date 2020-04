Začína 1. fáza uvoľňovania opatrení, otvárajú viaceré prevádzky

Bratislava 22. apríla (TASR) – Od dnešného dňa môžu pri dodržaní stanovených podmienok fungovať obchody a prevádzky služieb s rozlohou do 300 m2, verejné stravovanie s výdajom cez okienko, vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport bez šatní a sociálnych zariadení, dlhodobé ubytovanie bez stravy, vonkajšie trhoviská a predajne automobilov vrátane autobazárov.



Ide o prvú fázu uvoľnenia opatrení proti šíreniu nového koronavírusu, ktoré v pondelok navrhlo konzílium odborníkov a v utorok schválil Ústredný krízový štáb.



Obchody nemôžu rozdeliť prevádzku na viac častí a splniť tak limit 300 m2. V obchodoch s odevmi zákazníci nemôžu využívať kabínky na skúšanie oblečenia. Trhoviská budú musieť zabezpečiť jeden vstup a jeden výstup a predajné miesta nesmú byť bližšie ako dva metre. V nákupných centrách budú naďalej fungovať iba určité typy prevádzok.



Vo všetkých otvorených obchodoch a prevádzkach budú platiť prísne hygienické normy - povinné prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk, pravidelné čistenie a vetranie priestorov, dodržiavanie dvojmetrových rozostupov či obmedzenie jeden zákazník na 25 m2 predajnej plochy.



Po novom bude pre seniorov nad 65 rokov, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou ochorením COVID-19, v obchodoch vyhradený predajný čas od 9:00 do 11:00, a to od pondelka do piatka. Predajne musia zabezpečiť, aby v tomto čase nakupovali iba ľudia v tomto veku. Nakupovať v inom čase majú zakázané.



Uvoľnenie reštrikcií plánuje vláda postupne v štyroch fázach, v ideálnom prípade s intervalom dva týždne. Rozhodovať bude podľa stanového ukazovateľa počtu nakazených novým koronavírusom. Nová fáza začne, ak tento ukazovateľ neprekročí hodnotu 100. Medzi 100 a 150 sa zachová doterajšia fáza, viac ako 150 nakazených bude znamenať opätovné zatváranie prevádzok.