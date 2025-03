Začína platiť novela: Poskytovanie informácií môže byť spoplatnené

Bratislava 1. marca (TASR) - Od 1. marca nadobúda účinnosť novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorú poslanci parlamentu schválili vlani v decembri. Po novom bude môcť byť poskytovanie informácií cez infozákon spoplatnené. Právnu úpravu vetoval prezident SR Peter Pellegrini, parlament veto prelomil a novelu opätovne prijal. Nová legislatíva prináša tiež predĺženie lehoty na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií z ôsmich na 12 pracovných dní.



Predkladatelia odôvodnili možnosť požadovať poplatok nákladmi spojenými s mimoriadne rozsiahlym vyhľadávaním informácií. V prípade, že povinná osoba bude za poskytnutie informácie požadovať úhradu, musí to spolu s výškou úhrady oznámiť žiadateľovi do piatich pracovných dní. "Z oznámenia musí byť zrejmé, na základe akých skutočností a akým spôsobom bola výška úhrady povinnou osobou vyčíslená," píše sa v odôvodnení novely. Žiadateľ bude môcť proti vyčísleniu úhrady podať námietku. O nej rozhodne odvolací orgán tak, že vyčíslenie potvrdí alebo zníži, ak povinná osoba námietke nevyhovie.



Novelu predložili poslanci za SNS. Odôvodnili ju potrebou reagovať na dlhotrvajúce problémy so zahlcovaním povinných osôb s častými alebo nadmernými požiadavkami na sprístupnenie informácií.



Parlament koncom roka neprijal pripomienky hlavy štátu, Pellegrini navrhoval vypustiť viaceré ustanovenia. Nesúhlasil napríklad so zavedením možnosti žiadať od občanov poplatok za vyhľadávanie informácií.