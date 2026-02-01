< sekcia Slovensko
Začína prihlasovanie do Národnej ceny kvality v odbornom vzdelávaní
Slávnostné vyhlásenie víťazov Národnej ceny kvality v odbornom vzdelávaní a príprave sa uskutoční 30. apríla v Žiline.
Autor TASR
Bratislava 1. februára (TASR) - Štátny inštitút odborného vzdelávania spúšťa prihlasovanie do Národnej ceny kvality v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP), ktorá je súčasťou piateho ročníka Mesiaca kvality v odbornom vzdelávaní a príprave. Prihlasovanie sa uskutoční od 2. februára do 2. marca a je určené stredným odborným školám, ktoré sa systematicky venujú zvyšovaniu kvality odborného vzdelávania. TASR o tom informovala Gabriela Budayová zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.
„Národná cena kvality je príležitosťou zviditeľniť to, čo v školách často zostáva v pozadí - každodennú prácu ľudí, ktorí sa usilujú o kvalitné odborné vzdelávanie. Nehľadáme dokonalosť, ale zmysluplný prístup ku kvalite, ochotu reflektovať vlastnú prax a posúvať ju ďalej,“ uviedla námestníčka riaditeľa pre úsek celoživotného vzdelávania v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania Ľubica Gállová.
Národná cena kvality v OVP je podľa Budayovej neoddeliteľnou súčasťou mesiaca kvality, ktorý každoročne vytvára priestor pre odborné podujatia, diskusie, výmenu skúseností a prezentáciu inovatívnych riešení v oblasti zabezpečovania kvality. Celý apríl sa ponesie v duchu jubilejného ročníka, ktorý chce osloviť aj školy, ktoré sa doteraz do oceňovania nezapojili.
Do národnej ceny kvality sa môžu prihlásiť verejné, súkromné aj cirkevné školy vrátane stredných športových škôl, škôl umeleckého priemyslu a konzervatórií v jednej zo štyroch kategórií, ktoré reflektujú aktuálne výzvy odborného vzdelávania - umelá inteligencia v odbornom vzdelávaní, medzinárodná spolupráca, podporné tímy a ich prínos pre školskú klímu a mimoriadna osobnosť v oblasti zabezpečovania kvality OVP.
Zatiaľ čo tri kategórie sa každoročne obmieňajú, kategória mimoriadna osobnosť podľa Budayovej dlhodobo poukazuje na význam jednotlivcov, ktorí kvalitu v odbornom vzdelávaní a príprave posúvajú vpred často nenápadne, no systematicky. Táto kategória dáva priestor nominovať osobnosti, ktorých práca má dlhodobý a citeľný dopad na kvalitu odborného vzdelávania a prípravy.
Slávnostné vyhlásenie víťazov Národnej ceny kvality v odbornom vzdelávaní a príprave sa uskutoční 30. apríla v Žiline, a to v rámci konferencie venovanej zabezpečovaniu kvality v odbornom vzdelávaní a príprave.
Organizátorom mesiaca kvality je Štátny inštitút odborného vzdelávania ako národné referenčné miesto pre EQAVET.
