Začína sa druhý ročník sčítavania vtákov na kŕmidlách

Bratislava 10. januára (TASR) - Druhý ročník Vtáčej hodinky sa uskutoční od piatka do nedele (12. 1.). Ľudia sa prostredníctvom nej môžu zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá Vtáčiu hodinku organizuje.



"Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských aj papagája," uviedli ornitológovia.



Ľudia si vyberú hodinu, počas ktorej budú sledovať svoje kŕmidlo, zaznamenajú, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu videli naraz. Výsledky zapíšu do online formulára na webovej stránke.



"Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo, naopak, druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú," priblížila koordinátorka Vtáčej hodinky zo SOS/BirdLife Slovensko Zuzana Paulo Lackovičová. Dodala, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.



Ešte dôležitejšie je podľa koordinátorky porovnávanie medziročných rozdielov a následné zisťovanie trendov. "Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi," vysvetlila Paulo Lackovičová.