Začína sa Fest Anča, tému ženy prináša aj v sprievodnom programe

Bratislava 30. júna (TASR) - V Žiline sa vo štvrtok začína medzinárodný festival animácie Fest Anča. Jubilejný 15. ročník ponúka pestrú selekciu krátkych animovaných filmov aj výber celovečerných snímok, ktorých ústrednou témou je reprezentácia žien v animácii. "Téma ženy sa odzrkadlí aj v sprievodnom programe," avizujú organizátori festivalu. Potrvá do nedele 3. júla.



"V téme sme sa rozhodli konfrontovať pohľad mužov na ženy, žien na ženy a nachádzať nové pohľady, ktoré sú viac o inklúzii, nestavajú sa nad alebo pod, ale nivelizujú všetkých ľudí," uviedol pre TASR programový dramaturg Jakub Spevák s tým, že filmové bloky predstavia výrazné ženské hlasy animácie, rezonujúce doma i v zahraničí. V rámci fokusu na slovenské animátorky sa bude krstiť DVD s filmami ikony slovenskej animácie Jaroslavy Havettovej.



Aj výber celovečerných filmov sa nesie v duchu zobrazovania žien v kinematografii. Figuruje v ňom i Belladonna smútku (1973) od japonského režiséra Eiichiho Yamamota. Festival uvedie aj animovanú rozprávku Dobrodružstvá princa Achmeda z roku 1926 od nemeckej režisérky Lotty Reiniger, označovanú ako najstarší dlhometrážny animovaný film, a oceňovanú snímku Moja afganská rodina (2021) českej režisérky Michaely Pavlátovej, ktorá si tento rok zasadne aj do porotcovskej stoličky.



Na festival sa tohto roku prihlásilo vyše 1250 filmov zo 68 krajín sveta. O najlepšom krátkom animovanom filme a najlepšom študentskom krátkom animovanom filme bude rozhodovať i japonská animátorka Sarina Nihei, ktorá svojimi ručne kreslenými filmami rozpráva zväčša surreálne príbehy. "Minulý rok vyhrala hlavnú cenu za najlepší krátky animovaný film Anča Award 2021 a tento rok bude ako hlavná porotkyňa vyberať víťaza 15. ročníka," dodal Spevák.



Do pozornosti dáva aj sprievodný program, ktorý tvoria koncerty, DJ sety a diskusie na festivalovú tému - ženy. "Tohtoročná porotkyňa Kate Jessop odprezentuje prednášku o zobrazovaní ženskej sexuality v animovaných filmoch, Peter Budinský počas svojho masterclassu porozpráva o vzniku jeho najnovšieho filmu Tvojazem," dodávajú organizátori k sprievodnému programu. Jeho súčasťou sú aj dve výstavy. Fotografie mapujúce predošlé ročníky festivalu predstaví Juraj Starovecký, návštevníci si budú môcť pozrieť aj výstavu Marcela Oniska, reflektujúcu najmä aktuálne dianie na Ukrajine.



Dejiskom Fest Anče je Nová synagóga a kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie. Festivalový program bude prebiehať aj v Mestskom divadle Žilina či Bábkovom divadle.