Začína sa maturitný týždeň, žiaci budú písať test a sloh zo slovenčiny
Písomné maturity čakajú tento týždeň viac ako 42.000 maturantov zo 614 stredných škôl.
Autor TASR
Bratislava 10. marca (TASR) - Týždeň písomných maturít v utorok otvára externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry. Absolvuje ich 38.567 žiakov. To isté čaká 1634 maturantov stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským z predmetu maďarský jazyk a literatúra, uviedlo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Časť žiakov absolvuje v utorok maturitu aj elektronickou formou. „Je prihlásených viac ako 95 percent škôl a 6427 žiakov,“ priblížili z rezortu pre TASR. Zároveň potvrdili, že žiaci prihlásení na elektronickú maturitu budú písať test na počítači v bezpečnom a stabilnom testovacom systéme, pričom budú mať počas celej skúšky k dispozícii aj papierový odpoveďový hárok ako zálohu. Ako doplnili, v prípade technických komplikácií je možné plynule prejsť na papierovú formu bez ohrozenia regulárnosti skúšky.
Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov budú vyžrebované a vyhlásené prostredníctvom živého vysielania v STVR - Rádiu Slovensko v utorok o 12.20 h. Zároveň budú zverejnené na webe ministerstva školstva, Centra vedecko-technických informácií SR - školských výpočtových stredísk a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.
Písomné maturity čakajú tento týždeň viac ako 42.000 maturantov zo 614 stredných škôl. Do 13. marca budú overovať ich vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, z cudzieho jazyka, matematiky a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj z ich materinského jazyka.
V stredu 11. marca budú všetci maturanti písať externý test a slohovú prácu z povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2. Pre žiakov bilingválnych stredných škôl bez uzavretej medzinárodnej zmluvy je v tomto termíne určený externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka, teda z cudzieho jazyka na úrovni C1.
Štvrtok 12. marca bude patriť maturantom, ktorí si zvolili matematiku ako voliteľný alebo dobrovoľný predmet. Maturitný týždeň uzavrie externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z ukrajinského jazyka a literatúry, ktoré v piatok 13. marca absolvujú žiaci škôl národnostných menšín.
