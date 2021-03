Začína sa motorkárska sezóna, treba dbať na bezpečnosť

Bratislava 3. marca (TASR) - Teplejšie počasie prináša so sebou aj začiatok motorkárskej sezóny. Polícia v tejto súvislosti vyzýva majiteľov motocyklov a tiež áut, aby dbali na bezpečnú jazdu. Ako o tom TASR informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová, pre vodičov pripravili na začiatok sezóny niekoľko odporúčaní.



Za najdôležitejšie považuje polícia dôkladne si skontrolovať technický stav motocykla a funkčnosť bŕzd, najlepšie v odbornom servise. Po zimnej pauze je vhodné jazdiť opatrnejšie, aby si vodiči znovu osvojili potrebné návyky na bezpečnú jazdu.



Základom je vedieť brzdiť, klopiť a správne a včas zareagovať na krízové situácie. Polícia pripomína, že motorka nie je auto, rýchlo sa rozbehne a ťažšie sa zastaví. Rýchlosť treba preto prispôsobiť stavu vozovky. Upozorňuje, že mokrý povrch môže byť zradný, a hlavne šmykľavý. Nebezpečné sú aj kamienky zo zimného posypu ciest.



Predchádzať polícia radí iba na miestach, kde je to bezpečné a kde si môže byť vodič istý, že manéver zvládne. "Jazdcom len v prilbe, rifliach a teniskách sa často hovorí, že sú darcami orgánov. Takéto oblečenie ich ani pri nízkej rýchlosti nemôže dostatočne ochrániť. Život a zdravie pri kolízii môže zachrániť predovšetkým ochranný odev, obuv a doplnky. Dbajte preto na ich používanie," vyzvala Bárdyová.



Dodržiavať treba maximálnu povolenú rýchlosť. Na cestu na motocykli musia zabudnúť vodiči pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Dôležité je tiež nepreceniť svoje schopnosti. Počítať treba s chybami ostatných účastníkov cestnej premávky.



Aj keď je motorkár na hlavnej ceste, dbať má na zvýšenú opatrnosť pri prejazde križovatkami. Predchádzať treba len v úsekoch, kde je to dovolené, a najmä bezpečné. Polícia radí nepredchádzať iné vozidlá sprava a nekľučkovať medzi nimi. Zásadou bezpečnosti je tiež používanie riadne upevnenej ochrannej prilby a ochranného odevu počas jazdy. Dbať treba na kvalitu vozovky, jej fyzikálne parametre a jazdné vlastnosti motocykla.



Samozrejmosťou by mala byť ohľaduplnosť voči ostatným účastníkom cestnej premávky. Keďže odhadnúť rýchlosť motoriek je pre ich menšie rozmery ťažšie, vodičom áut radí, aby si častejšie sledovali spätné zrkadlá a situáciu okolo auta. Pri predchádzaní iného vozidla alebo pri odbočovaní najmä doľava je dôležité dbať na zvýšenú pozornosť, aby sa vylúčila možnosť prehliadnutia motocykla. Dbať treba na zvýšenú opatrnosť pri vychádzaní z vedľajšej cesty na hlavnú. Rovnako je nutné dodržiavať dostatočný bočný odstup pri predchádzaní motocyklistov.



Vyvarovať sa majú vodiči náhlemu prudkému brzdeniu v čase, keď za autom ide motorka. Dbať treba aj na zvýšenú opatrnosť na trasách často využívaných motocyklistami.