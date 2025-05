Začína sa obdobie ústnych maturít, absolvuje ich 41.000 maturantov

Bratislava 26. mája (TASR) - Na stredných školách sa v pondelok začínajú ústne maturitné skúšky, ktoré potrvajú do 13. júna. Zúčastní sa na nich takmer 41.000 maturantov. Pre TASR to potvrdilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.



Študentov čaká ústna odpoveď pred odbornými komisiami. Termíny internej časti maturitnej skúšky určujú jednotlivým stredným školám príslušné regionálne úrady školskej správy.



Opravný termín pre ústnu maturitu môže byť buď v septembri alebo vo februári nasledujúceho roku. „Termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky si stanovujú školy, ktorý predkladajú príslušnému regionálnemu úradu školskej správy, zväčša je to druhá polovica septembra,“ uviedol rezort.



Najbližší opravný termín písomných maturít sa uskutoční od 2. do 5. septembra tohto roka. Žiak môže opraviť externú časť (test) a písomnú formu internej časti (esej) aj v marci nasledujúceho roku.



„Žiak môže vykonať opravnú maturitnú skúšku do troch rokov od ukončenia štúdia,“ dodalo ministerstvo.