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Začína sa pilotné vzdelávanie sestier v rámci tzv. modelu 1+4
Minister podčiarkol, že v škole získajú študenti odborné vedomosti a potrebné zručnosti, ktoré následne prepoja s klinickou praxou v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach.
Autor TASR
Trnava 1. septembra (TASR) - Od septembra sa začína v šiestich triedach zdravotníckych stredných škôl regionálne rozložených po celom Slovensku pilotné vzdelávanie budúcich sestier v rámci tzv. modelu 1+4. Ako priblížil na utorkovej tlačovej konferencii v Trnave minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD), do pilotného ročníka sa zapojilo 248 študentov. Minister otvoril nový školský rok spolu s predsedom Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozefom Viskupičom na Strednej zdravotníckej škole (SZŠ) v Trnave.
„Sme presvedčení, že sa z toho stane štandardná súčasť systému vzdelávania budúcich zdravotníkov, v tomto prípade predovšetkým sestier,“ povedal minister. Žiaci v rámci tzv. modelu 1+4 po ukončení deviateho ročníka základnej školy absolvujú na strednej zdravotníckej škole samostatný desiaty ročník všeobecného vzdelávania, ktorý bude ukončený samostatným dokladom o vzdelaní. Následne budú pokračovať štvorročným odborným štúdiom v študijnom odbore všeobecná sestra.
Minister podčiarkol, že v škole získajú študenti odborné vedomosti a potrebné zručnosti, ktoré následne prepoja s klinickou praxou v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Projekt sa podľa jeho slov zavádza v úzkej spolupráci s rezortom školstva. „Model 1+4 je novou vzdelávacou cestou, ktorá do poslednej bodky zachováva všetky požiadavky, všetky štandardy, ako aj požadovaný rozsah a kvalitu odbornej prípravy. Ten model je nastavený tak, aby spĺňal zároveň aj všetky podmienky, ktoré máme nastavené na úrovni Európskej únie,“ dodal.
Rezort podľa jeho slov komunikoval tento model aj s partnermi na európskej úrovni. „Tým ultimátnym cieľom je a bude, aby absolventi tejto novej vzdelávacej cesty získali plnohodnotnú kvalifikáciu všeobecnej sestry, uplatniteľnú tak na Slovensku, ako aj v celej Európskej únii,“ doplnil. V tomto roku sa do pilotného modelu zaradili stredné zdravotnícke školy v Bratislave, Trnave, Žiline, Zvolene, Košiciach a v Prešove. Očakáva, že sa budú postupne pripájať ďalšie školy. Súbežne s tým rezort podľa ministra pracuje na stabilizácii personálu, odmeňovaní, personálnych normatívoch, ale aj zlepšovaní pracovných podmienok.
Viskupič podotkol, že v Trnavskom kraji sa podarilo urobiť zo zdravotníckeho vzdelávania lukratívny odbor. „Vzdelávanie, ktoré dnes ohlasujeme, by som nevolal experimentálne, aby sme niekoho nevyrušili. Je to skôr startup a to, že dokážeme vyhovieť tej najdôležitejšej požiadavke, a to je výzva v podobe odstránenia nedostatku zdravotníckeho personálu v zdravotníctve,“ poznamenal. Vyzdvihol spoluprácu s ministerstvom, nemocnicou a školou. Skonštatoval, že tri desiatky študentov vybrala SZŠ v Trnave spomedzi takmer dvojnásobného počtu.
„Samozrejme, že sme tieto nové možnosti vzdelávania komunikovali v prvom rade s rodičmi, či vôbec majú záujem a možno aj odvahu ísť do niečoho nového, pre nich nepoznaného,“ povedala riaditeľka SZŠ v Trnave Katarína Hrašnová s tým, že na vznik podobného modelu čakali mnohí možno až štvrťstoročie. „Som veľmi rada, že sa nezľakli najprv rodičia, budúci žiaci, ale i môj tím v škole. Takže sme pripravili všetky podmienky na to, aby sme mohli otvoriť jednu triedu v počte 30 žiakov,“ doplnila.
„Sme presvedčení, že sa z toho stane štandardná súčasť systému vzdelávania budúcich zdravotníkov, v tomto prípade predovšetkým sestier,“ povedal minister. Žiaci v rámci tzv. modelu 1+4 po ukončení deviateho ročníka základnej školy absolvujú na strednej zdravotníckej škole samostatný desiaty ročník všeobecného vzdelávania, ktorý bude ukončený samostatným dokladom o vzdelaní. Následne budú pokračovať štvorročným odborným štúdiom v študijnom odbore všeobecná sestra.
Minister podčiarkol, že v škole získajú študenti odborné vedomosti a potrebné zručnosti, ktoré následne prepoja s klinickou praxou v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Projekt sa podľa jeho slov zavádza v úzkej spolupráci s rezortom školstva. „Model 1+4 je novou vzdelávacou cestou, ktorá do poslednej bodky zachováva všetky požiadavky, všetky štandardy, ako aj požadovaný rozsah a kvalitu odbornej prípravy. Ten model je nastavený tak, aby spĺňal zároveň aj všetky podmienky, ktoré máme nastavené na úrovni Európskej únie,“ dodal.
Rezort podľa jeho slov komunikoval tento model aj s partnermi na európskej úrovni. „Tým ultimátnym cieľom je a bude, aby absolventi tejto novej vzdelávacej cesty získali plnohodnotnú kvalifikáciu všeobecnej sestry, uplatniteľnú tak na Slovensku, ako aj v celej Európskej únii,“ doplnil. V tomto roku sa do pilotného modelu zaradili stredné zdravotnícke školy v Bratislave, Trnave, Žiline, Zvolene, Košiciach a v Prešove. Očakáva, že sa budú postupne pripájať ďalšie školy. Súbežne s tým rezort podľa ministra pracuje na stabilizácii personálu, odmeňovaní, personálnych normatívoch, ale aj zlepšovaní pracovných podmienok.
Viskupič podotkol, že v Trnavskom kraji sa podarilo urobiť zo zdravotníckeho vzdelávania lukratívny odbor. „Vzdelávanie, ktoré dnes ohlasujeme, by som nevolal experimentálne, aby sme niekoho nevyrušili. Je to skôr startup a to, že dokážeme vyhovieť tej najdôležitejšej požiadavke, a to je výzva v podobe odstránenia nedostatku zdravotníckeho personálu v zdravotníctve,“ poznamenal. Vyzdvihol spoluprácu s ministerstvom, nemocnicou a školou. Skonštatoval, že tri desiatky študentov vybrala SZŠ v Trnave spomedzi takmer dvojnásobného počtu.
„Samozrejme, že sme tieto nové možnosti vzdelávania komunikovali v prvom rade s rodičmi, či vôbec majú záujem a možno aj odvahu ísť do niečoho nového, pre nich nepoznaného,“ povedala riaditeľka SZŠ v Trnave Katarína Hrašnová s tým, že na vznik podobného modelu čakali mnohí možno až štvrťstoročie. „Som veľmi rada, že sa nezľakli najprv rodičia, budúci žiaci, ale i môj tím v škole. Takže sme pripravili všetky podmienky na to, aby sme mohli otvoriť jednu triedu v počte 30 žiakov,“ doplnila.