Začína sa svetový samit o umelej inteligencii vo vzdelávaní
Podujatie otvorí minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) a riaditeľ OECD pre vzdelávanie a zručnosti Andreas Schleicher.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Na Bratislavskom hrade sa v pondelok začína svetový samit o umelej inteligencii (AI) vo vzdelávaní BratislavAI Forum 2025. Na podujatí sa zúčastnia zástupcovia ministerstiev školstva z celého sveta, vrcholoví predstavitelia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a mnohí odborníci venujúci sa téme AI. Samit potrvá do stredy (26. 11.). Organizuje ho Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR v spolupráci s OECD.
Podujatie otvorí minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) a riaditeľ OECD pre vzdelávanie a zručnosti Andreas Schleicher. „Vrcholom podujatia bude high–level samit o AI, na ktorom vystúpia svetoví lídri z oblasti ekonomiky, politiky, technológií a vedy,“ informovalo MŠVVaM. Prihovoria sa aj prezident SR Peter Pellegrini a prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová.
V rámci BratislavAI Forum sa uskutoční aj stretnutie ministrov školstva z viac ako 40 krajín sveta. Súčasťou programu samitu bude tiež OECD Global Forum. Ide o každoročné stretnutie tvorcov vzdelávacích politík, učiteľov, vedcov, študentov a sociálnych partnerov, ktoré podporuje medzinárodnú spoluprácu a zdieľanie inovatívnych prístupov vo vzdelávaní.
