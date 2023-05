Začínajú sa ústne maturitné skúšky, potrvajú do 9. júna

Bratislava 22. mája (TASR) - Maturantov v nasledujúcich dňoch čakajú ústne maturitné skúšky. Tie sa začínajú na niektorých školách od pondelka a potrvajú do 9. júna.



Týždňu, v ktorom maturant absolvuje "skúšku dospelosti", predchádza týždenné voľno, takzvaný akademický týždeň. Počas neho sa majú žiaci príležitosť pripraviť na skúšky.



Špeciálna pedagogička a riaditeľka odboru podpory formálneho vzdelávania Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Svetlana Síthová odporúča maturantom, aby sa pred skúškou zmerali aj na dostatok spánku, nešli spať neskoro, pretože únava zvyšuje stres. Myslieť treba aj na zdravé stravovanie. Deň pred skúškou by si maturanti mali podľa jej rád zverejnených na sociálnej sieti vybrať oblečenie, v ktorom sa budú cítiť príjemne a sebavedomo.



V deň skúšky majú podľa jej rád maturanti prísť do školy radšej skôr. "V žiadnom prípade si nepripúšťajte pesimistické myšlienky na neúspech. Pozitívne myslenie je polovicou úspechu," poznamenala. Zároveň dodala, aby si maturanti dôverovali.



V tomto školskom roku je na maturitnú skúšku prihlásených okolo 41.000 žiakov. Presné termíny internej časti maturitnej skúšky jednotlivým stredným školám určili príslušné regionálne úrady školskej správy.