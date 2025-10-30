< sekcia Slovensko
Začkovanosť proti chrípke je u pacientov s chronickými chorobami nízka

Bratislava 30. októbra (TASR) - Slovensko je výrazne vzdialené odporúčaniam Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Rady Európskej únie (EÚ), aby bolo proti sezónnej chrípke zaočkovaných minimálne 75 percent seniorov a ľudí s chronickými ochoreniami. Odborníci zdôrazňujú, že práve pri rizikových skupinách je očkovanie bezpečným a odporúčaným spôsobom, akým si môžu títo pacienti chrániť svoje zdravie.
Prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SEVS) Zuzana Krištúfková upozornila, že používané inaktivované vakcíny neobsahujú živý vírus chrípky, preto nemôžu spôsobiť samotné ochorenie, nežiadúce účinky po vakcinácii sú vo väčšine prípadov len mierne a krátkodobé. „Očkovanie učí imunitný systém rozpoznať a zneškodniť vírus, a tým významne znižuje riziko ťažkého priebehu choroby, hospitalizácie a následných komplikácií, a to najmä v skupine seniorov či pacientov s chronickými chorobami,“ vysvetlila Krištúfková.
Na nízku zaočkovanosť pacientov s chronickými chorobami upozorňujú aj dáta poisťovne Dôvera. Z jej údajov vyplýva, že najčastejšie sa proti chrípke očkujú pacienti s fibriláciou predsiení (15,5 percenta), srdcovým zlyhávaním (14,6 percenta) a ischemickou chorobou srdca (14,5 percenta). O niečo nižšia je zaočkovanosť pacientov s chronickým zlyhávaním obličiek (12 percent), chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (11,9 percenta) a cukrovkou (11,4 percenta). Najmenej sa očkujú pacienti s astmou - zaočkovaných je len osem percent.
Dátová analytička poisťovne Dôvera Beáta Saal poukázala na to, že v otázke očkovania rozhoduje aj predchádzajúca skúsenosť. „Pacient, ktorý sa dal proti chrípke zaočkovať aspoň raz v posledných piatich rokoch, má až 11-násobne vyššiu šancu, že naň príde v aktuálnej sezóne,“ uviedla Saal, ktorá je presvedčená o opodstatnenosti oslovovania tých, ktorí očkovanie doposiaľ nevyskúšali. Upozornila pritom na to, že seniorov neustále pribúda a mnohí z nich žijú s chronickým ochorením. „Čím vyššia je zaočkovanosť v rizikových skupinách, tým účinnejšie chránime najzraniteľnejších, znižujeme riziko šírenia vírusu a zmierňujeme dosah na zdravotnícky systém,“ dodala.
Očkovaniu proti chrípke nahráva podľa odborníkov aj fakt, že naň nie je potrebný výmenný lístok k špecialistovi a všeobecní lekári môžu podať vakcínu aj nekapitovaným pacientom. Pacienta teda môže zaočkovať nielen jeho všeobecný lekár, ale aj ten, ktorý dočasne zastupuje, rovnako i lekár špecialista, ktorého pacient pravidelne navštevuje, napríklad počas plánovanej kontroly. Vakcínu je potrebné mať vopred predpísanú a vyzdvihnutú v lekárni. Odporúča sa preto vopred informovať u konkrétneho lekára o možnostiach očkovania.
