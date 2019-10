REAKCIE politikov na obžalobu na Mariana K.

Bratislava 21. októbra (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) vníma pondelňajšie podanie obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry na Špecializovaný trestný súd v Pezinku v súvislosti s vlaňajšou vraždou investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej ako pocit satisfakcie a zadosťučinenie. Vyhlásil to v pondelok v Banskej Bystrici.



Podľa neho fakt, že sa celá kauza už posúva na súd, je míľnikom v celom tomto procese. Vysoko oceňuje prácu vyšetrovacích tímov vrátane prokuratúry.



"Tak ako sme deklarovali, polícia a príslušné orgány mali maximálnu podporu a som presvedčený, že nahromadili dostatok dôkazov, ktoré umožnia súdom páchateľov reálne potrestať. Chcem vyjadriť veľké poďakovanie ľuďom, ktorí na celom prípade intenzívne pracovali. Je to splnenie aj môjho sľubu, ktorý som dal po nástupe do funkcie, že urobím všetko pre to, aby sme túto vraždu vyšetrili a aby pravda vyšla najavo. Pevne verím, že budeme svedkom odsúdenia kriminálnych živlov za spáchanie tohto ohavného trestného činu," zdôraznil premiér.



Obžaloba Mariana K. je podľa Mosta-Híd výsledkom enormnej práce vyšetrovateľov

Slovensko si zaslúži, aby po vražde novinára vyšetrili aj kauzu Gorila, uviedla pre TASR koaličná strana Most-Híd v reakcii na obžalobu Mariana K. prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).



"Vznesenie obžaloby je výsledkom enormného pracovného nasadenia vyšetrovateľov, ktorých, respektíve ich kolegov, ešte čaká množstvo práce na kauzách, ktoré vyplavila súkromná komunikácia obvineného Mariana K. a zverejnená nahrávka rozhovorov v konšpiračnom byte," povedala strana Most-Híd.



Prokurátor ÚŠP podal v pondelok na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku obžalobu na obvinených Mariana K. a ďalšie tri osoby v prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



OĽaNO: Zadosťučinením bude, keď budú všetci vinníci v base



Prácu vyšetrovateľov a prokurátorov oceňuje hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) v súvislosti s obžalovaním Mariana K. prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). TASR o tom informoval hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky.



"Príbeh spravodlivého Slovenska by mal pokračovať tým, že v base budú sedieť všetci, ktorí mafii umožnili vraždiť. Buď jej priamo pomáhali, alebo o mnohých skutočnostiach vedeli a vyšetrovanie sa snažili zmariť," vyhlásil líder hnutia Igor Matovič.



Marian K. bol podľa jeho slov roky na slobode napriek tomu, že bol podozrivý z viacerých trestných činov. "Spoliehal sa na svoje krytie v polícii a politike. Nečinnosť vyšetrovateľov musel zastupovať odvážny novinár, ktorý na to doplatil svojím životom, a to len pre to, že Marian K. bol ich človek. Mafia ovládla štát," podotkol Matovič.



