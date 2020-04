Zadržali Mareka P. obvineného z vraždy českej podnikateľky

Bratislava 23. apríla (TASR) – Polícia v Severnom Írsku v stredu (22. 4.) zadržala Mareka P., obvineného z vraždy českej podnikateľky Jany S. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PPZ) Denisa Bárdyová.



"Priebeh vyšetrovania nasvedčuje tomu, že občania SR Marek P. a Ľubomír B. mali podnikateľku uniesť a zavraždiť. Jej telo sa dodnes nenašlo," uviedla Bárdyová s tým, že Jana S. zmizla v roku 2015. Ľubomír B. sa medzitým podľa Bárdyovej dostal do väzenia za iný trestný čin, kde sa nachádza dodnes - aj keď s krátkou prestávkou po úteku v roku 2016.



Hovorkyňa informovala, že cieľové pátranie Úradu kriminálnej polície (ÚKP) PPZ intenzívne pátralo po Marekovi P., akonáhle vyšetrovanie nasvedčovalo tomu, že sa na zločine podieľal. "Okresný súd Trnava vydal príkaz na zatknutie vo februári 2019, o mesiac neskôr bol vydaný európsky zatýkací rozkaz a Marek P. bol obvinený za vraždu a lúpež a oba skutky mal spáchať v spolupáchateľstve," spresnila Bárdyová.



Cieľoví pátrači následne v spolupráci s NAKA a košickou kriminálnou políciou získali operatívne poznatky o pobyte Mareka P. v zahraničí. "Na základe týchto informácií slovenská polícia oslovila svojho partnera v Írsku v rámci medzinárodnej spolupráce ENFAST (European Network Fugitive Active Search Teams)," povedala Bárdyová s tým, že írski kolegovia zistili, že Marek P. sa na ich území už nenachádza, avšak podľa nových informácií sa mal presunúť do Severného Írska.



V stredu bol v meste Armagh v Severnom Írsku lokalizovaný pohyb a pobyt Mareka P., ktorý bol ten istý deň vo večerných hodinách zadržaný príslušníkmi severoírskej polície. "Následne bude zadržaný eskortovaný do vydávacej väzby v Belfaste," dodala Bárdyová.