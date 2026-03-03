Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zadržali viacerých policajtov bývalej NAKA a prokurátora Michala Š.

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pavol Ď. je spolu s prokurátorom Michalom Š. stíhaný aj v kauze takzvaných technických spisov.

Bratislava 3. marca (TASR) - V utorok zadržali viacerých policajtov bývalej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vrátane Pavla Ď., Branislava D., Alžbety F. a prokurátora Generálnej prokuratúry SR Michala Š. Pre TASR to potvrdil advokát Peter Kubina. Na prípad upozornil portál Aktuality.sk.

Podľa Aktualít Pavol Ď. a Branislav D. čelia trestnému stíhaniu v prípade zneužívania právomoci verejného činiteľa. Obžalobu pre vážne procesné chyby nedávno odmietol sudca Mestského súdu Bratislava I. Pavol Ď. je spolu s prokurátorom Michalom Š. stíhaný aj v kauze takzvaných technických spisov. Dodali, že podľa vyšetrovateľa policajnej inšpekcie obvinení vypočúvali kajúcnikov najprv v špeciálnych spisoch tak, aby o tom nevedeli obhajcovia a nespolupracujúci obvinení.

ÚIS v rámci akcie „Kajúcnik“ zadržal a obvinil viacerých policajtov



Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) vykonal v utorok policajnú akciu s názvom „Kajúcnik“. Počas nej obvinili a zadržali osoby z policajného aj civilného prostredia. Akcia prebiehala na území Bratislavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja. Vyšetrovateľ špecializovaného tímu Veritas obvinil štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu z vydierania a zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorej sa mali dopúšťať organizovanou formou. Okrem obvinených boli zadržané aj dve podozrivé osoby. TASR o tom informovala hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová.

Akcia prebiehala na území Bratislavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja v spolupráci s pohotovostnými policajnými útvarmi z krajských riaditeľstiev Policajného zboru. „Z dôvodu, aby nedošlo k zmareniu vyšetrovania a mareniu prebiehajúcich procesných úkonov, nateraz nie je možné poskytnúť k prípadu žiadne bližšie informácie,“ doplnila Dobiášová.
