V bratislavských mestských častiach zasiahnu proti komárom chemicky

Bratislava 21. augusta (TASR) – V bratislavských mestských častiach Záhorská Bystrica a Devínska Nová Ves i v meste Stupava zasiahnu proti aktuálnemu premnoženému výskytu komárov chemickým postrekom. Samosprávy o tom informujú na svojich weboch s tým, že s postrekmi sa začne v najbližších hodinách či dňoch.



"Na základe mnohých požiadaviek od obyvateľov mestská časť Záhorská Bystrica bude v piatok od 19.00 h do 22.00 h vykonávať dezinsekčný zemný postrek proti komárom," uviedla mestská časť. Postrek bude vo vybraných a schválených lokalitách Záhorskej Bystrice a mimo chránených krajinných oblastí.



Devínska Nová Ves, ktorej starosta Dárius Krajčír označil aktuálnu situáciu s výskytom komárov za mimoriadnu, bude realizovať pozemný postrek v intraviláne mestskej časti v skorých ranných hodinách v pondelok (24. 8.), respektíve utorok (25. 8.), a to v závislosti od počasia. "Upozorňujeme obyvateľov, aby si zabezpečili domáce zvieratá a chovy včiel a aby si v uvedenom čase ponechali uzatvorené okná," vyzvala devínskonovoveská samospráva.



Pred rozhodnutím zasiahnuť proti komárom chemicky spustila mestská časť anketu, kde sa obyvateľov pýtala, či sú za chemický postrek. "Celkovo sa na prieskume zúčastnilo a hlasovalo 3076 obyvateľov, z toho 2446 obyvateľov za vykonanie postreku a 534 obyvateľov proti. Len 96 obyvateľov vyjadrilo spokojnosť s postupom magistrátu, preto na najbližšom stretnutí budem žiadať zlepšenie politiky a systému opatrení proti premnoženiu komárov. Uprednostňujeme biologickú prevenciu, je však nevyhnutné zmeniť postup a systém aplikácie BTI na plošnú leteckú aplikáciu," uviedol starosta.



Postrek proti komárom avizovalo aj mesto Stupava, a to v ranných hodinách od 4.00 h do 6.00 h buď v piatok, alebo v sobotu (22. 8.) v závislosti od počasia.



Mesto Bratislava naďalej odmieta použiť v boji proti premnoženému výskytu komárov chemický postrek. Poukazuje na to, že účinky v ňom obsiahnutých látok majú vážne škodlivé dosahy na zdravie ľudí a okrem premnožených komárov hubia aj iné druhy živočíchov. Magistrát tvrdí, že on sa rozhodol ísť cestou biologického postreku. Ak však jednotlivé bratislavské mestské časti zvolia chemický postrek, nebude im v tom brániť.



Aktuálna vlna komárov má podľa magistrátu životnosť približne tri týždne a samospráva priznáva, že ich svojím preferovaným spôsobom - biologicky, už nedokáže vyhubiť. Deklaruje však, že ako doteraz, naďalej monitoruje liahniská a bude aplikovať biologický postrek, keď sa vyskytnú ďalšie aktívne liahniská. V záplavových územiach sa podľa mesta nachádzajú aj ťažko dostupné plochy, kde by sa BTI mohlo aplikovať efektívnejšie z lietadla tak ako v Rakúsku. "Slovenská legislatíva leteckú aplikáciu BTI zatiaľ neumožňuje, mesto pracuje na tom, aby to čo najskôr možné bolo," uviedol magistrát.