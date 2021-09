FOTO: Zahraničné cesty pápeža Františka od začiatku jeho pontifikátu

2013

Bratislava 12. septembra (TASR) - V dňoch 12. - 15. septembra 2021 absolvuje pápež František apoštolskú návštevu Slovenskej republiky.V tejto súvislosti TASR prináša prehľad apoštolských ciest pápeža Františka od začiatku jeho pontifikátu.Prvá apoštolská cesta pápeža Františka. V Riu de Janeiro sa zúčastnil na Svetových dňoch mládeže. Záverečná modlitebná vigília sa konala na pláži Copacabana.Počas druhej apoštolskej cesty pápež František navštívil Svätú zem. V Ammáne na štadióne odslúžil svoju prvú omšu vo Svätej zemi. Podporil právo Izraela na svoju existenciu, ale zároveň vyhlásil, že Palestínčania si tiež zaslúžia mať nezávislý štát.Počas návštevy vyzval na obnovenie mierového procesu na rozdelenom Kórejskom polostrove a blahorečil 124 kórejských mučeníkov.Prvá európska krajina, ktorú pápež František navštívil počas pontifikátu.Pápež František vystúpil na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu. Posledným pápežom, ktorý navštívil EP, bol Ján Pavol II. 11. októbra 1988.Počas návštevy vyzval k spoločnému úsiliu v boji proti organizácii Islamský štát (IS). V sprievode veľkého muftiho Istanbulu Rahmi Yarana navštívil Modrú mešitu a niekdajší byzantský chrám Hagia Sofia.Na Srí Lanke kanonizoval prvého svätca pôsobiaceho na ostrove - misionára zo 17. storočia Jozefa Vaza. Vyzýval na zmierenie medzi skupinami obyvateľstva na ostrove Cejlón. Stal sa tretím pápežom, ktorý navštívil Filipíny - tretiu najväčšiu katolícku krajinu na svete.Išlo o tretiu pápežskú návštevu tejto krajiny od jej odtrhnutia sa od bývalej Juhoslávie a vypuknutia občianskej vojny z rokov 1992 - 1995.Obhajoba chudobných a ich práv patrila k hlavným témam cesty pápeža po "domovskej" Južnej Amerike.František sa stal tretím pápežom, ktorý navštívil komunistickú Kubu. Pred ním to boli Ján Pavol II. (1998) a Benedikt XVI. (2012).V USA sa František stal prvým pápežom, ktorý prehovoril v americkom Kongrese. Pred sídlom Organizácie Spojených národov v New Yorku prvýkrát zaviala aj zástava Vatikánu, keď vystúpil pred delegátmi Valného zhromaždenia OSN.Išlo o prvú cestu pápeža Františka do Afriky. Hlavnou témou apoštolskej cesty bola: Afrika postaví most medzi kresťanmi a moslimami.Pápež František pricestoval na Kubu na historicky prvé stretnutie s vodcom ruskej pravoslávnej cirkvi patriarchom Kirillom. Išlo o vôbec prvé stretnutie tohto druhu odvtedy, ako sa v 11. storočí od seba odvrátili východná a západná cirkev.V Mexiku zasa vyzval lídrov krajiny, aby vyriešili problémy s drogovým násilím, a odsúdil spôsob, akým boli vykorisťovaní a vylučovaní zo spoločnosti mexickí Indiáni.Pápež František, ekumenický patriarcha Bartolomej I. a aténsky arcibiskup Ieronymos II. podpísali na ostrove Lesbos vyhlásenie vyzývajúce na solidaritu s utečencami. Pápež odletel z ostrova so skupinou 12 moslimských utečencov zo Sýrie, ktorých vzal do Ríma.Pápež František druhýkrát počas svojho pontifikátu odsúdil genocídu Arménov v rokoch 1915 - 1916.Navštívil Krakov pri príležitosti Svetových dní mládeže, ale aj koncentračný tábor Auschwitz.V Tbilisi sa na slávení eucharistie nezúčastnil ani jeden predstaviteľ gruzínskej pravoslávnej cirkvi napriek tomu, že pápeža na letisku privítal aj patriarcha Ilia II.V azerbajdžanskom Baku sa pápež stretol so slovenskými saleziánmi.Historická návšteva protestantského Švédska sa uskutočnila pri príležitosti 500. výročia reformácie. V meste Lund sa pápež zúčastnil aj na slávnostnej ekumenickej pripomienke tohto výročia.Po Jánovi Pavlovi II. (2000) sa František stal druhým pápežom, ktorý navštívil Egypt. Stretol sa s prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím, pápežom koptskej pravoslávnej cirkvi Tawadrosom II. (Teodorom II.) a s imámom Ahmadom Tajjibom.Pápež František svätorečil v pútnickom meste Fatima súrodencov Františka (Francisco Marto) a Hyacintu (Jacinta Martová), ktorým sa 13. mája 1917 údajne zjavila Panna Mária.Na jednej z omši pápež blahorečil dvoch mučených duchovných - biskupa Jesúsa Emilia Jaramilla a kňaza Pedra Maríu Ramíreza - zabitých v bojoch medzi vládou a ľavicovými povstalcami.Pápežova cesta sa konala v čase krízy okolo moslimskej menšiny Rohingov, ktorých státisíce utiekli pred násilím z Mjanmarska do Bangladéša. Vyzval na prekonanie netolerancie, predsudkov a nenávisti.Pápež František poprosil Čiľanov o odpustenie za nenapraviteľné škody spáchané deťom, ktoré boli sexuálne zneužité kňazmi.V Peru odsúdil ničenie dažďových pralesov.Pápež František pricestoval do Ženevy, kde sa zúčastnil na podujatí Svetovej rady cirkví (SRC).Išlo o prvú návštevu pápeža Írska po takmer 40 rokoch. František sa zúčastnil na Svetovom stretnutí rodín. V Dubline poprosil o odpustenie pre členov hierarchie katolíckej cirkvi, ktorí uchovávali v tajnosti sexuálne zneužívanie detí duchovnými.Návštevou pobaltských krajín si pápež František pripomenul aj 100. výročie nezávislosti pobaltského regiónu.Pápež František sa opäť zúčastnil na Svetových dňoch mládeže.Historicky prvá návšteva hlavy katolíckej cirkvi na Arabskom polostrove. Na pápežskej omši v Abú Zabí sa zišlo 170.000 ľudí.František navštívil Maroko po 33 rokoch od prvej návštevy tejto moslimskej krajiny pápežom Jánom Pavlom II. Približne 10.000 ľudí sa zúčastnilo na omši, ktorú odslúžil František.V bulharskom meste Rakovski odslúžil pre viac ako 200 detí omšu spojenú so svätým prijímaním. Európskych lídrov vyzval, aby sa zaoberali nerovným prerozdelením bohatstva a nízkou pôrodnosťou, ktorá podľa neho vytvorila medzi bohatšími a chudobnejšími štátmi Európy "železnú oponu".Na vôbec prvú pápežskú návštevu Severného Macedónska odcestoval 7. mája. V hlavnom meste Skopje navštívil aj svätyňu zasvätenú Matke Tereze.Františkova cesta sa konala 20 rokov po historicky prvej pápežskej návšteve prevažne pravoslávneho Rumunska, ktorú v roku 1999 absolvoval Ján Pavol II. Počas návštevy František blahorečil sedem biskupov prenasledovaných komunistami.Pred Františkom navštívil Mozambik len pápež Ján Pavol II., a to v roku 1988. František okrem iného navštívil nemocnicu s matkami a deťmi s HIV. Mozambik je totiž jednou z krajín s najväčším rozšírením epidémie AIDS na svete.Na Madagaskare vyzval na ochranu miznúcich pralesov.Na Mauríciu vyjadril znepokojenie nad rastúcim počtom mladých ľudí užívajúcich drogy v tejto krajine.František pricestoval do dvoch krajín s katolíckou menšinou, ktoré žiadny pápež nenavštívil od 80. rokov 20. storočia. Na omši v Bangkoku odsúdil zneužívanie žien a detí na sex.V Japonsku vyzval na jadrové odzbrojenie.Pápež František absolvoval historickú apoštolskú cestu v Iraku, čím sa stal prvým pápežom, ktorý navštívil túto krajinu. V Bagdade v Kostole sv. Jozefa ako prvý rímsky pápež slúžil omšu podľa chaldejského obradu. Stretol sa aj s najvyšším duchovným predstaviteľom šiitských moslimov - ajatolláhom Alím Sístáním. Navštívil ruiny starovekého mesta Ur spätého s pamiatkou biblického patriarchu Abraháma, ako aj mestá Arbíl a Mósul. Okrem iné vyzval na skoncovanie s extrémizmom a násilím.