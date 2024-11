Zahraniční diplomati si v Bratislave pripomenuli Nežnú revolúciu

Bratislava/Praha 15. novembra (TASR) – Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár otvoril vo štvrtok spomienkové podujatie usporiadané v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky v Bratislave pri príležitosti 35 rokov od udalostí Novembra 1989. Zúčastnili sa na ňom veľvyslanci akreditovaní v SR a zamestnanci rezortu diplomacie. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ.



Blanár v príhovore zdôraznil pozitívne hodnoty, ktoré obyvateľom Slovenska priniesol 17. november, akými sú sloboda názoru, vierovyznania a zhromažďovania.



Prítomným zahraničným veľvyslancom a zamestnancom ministerstva pripomenul, že November 1989 ukončil 40-ročné obdobie, kedy bol na našom území presadzovaný len jeden názor. „Veľakrát pripomínam tiež mojim zahraničným kolegom v diskusiách, že my na Slovensku sme už zažili éru jediného správneho názoru a vieme, kam to viedlo, preto to odmietame aj dnes. Táto skúsenosť, som presvedčený, že nás ako národ posilnila a hodnotovo zušľachtila, a dnes sa dokážeme pozerať na veci inak ako tí, ktorí prednovembrové spoločenské zriadenie nezažili," dodal v príhovore Blanár.



Súčasťou slávnostného podujatia v historických priestoroch Palugyayovho paláca, ktorý patrí do komplexu budov rezortu diplomacie, bola zároveň panelová diskusia veľvyslankyne a troch veľvyslancov venovaná spomienkam z tohto obdobia.



Poradca pre zahraničnú politiku prezidenta SR Ján Kubiš prítomným pripomenul historické míľniky, ktoré predchádzali Novembru 1989. Veľvyslanec Českej republiky na Slovensku Rudolf Jindrák zdôraznil, že ide o spoločné česko-slovenské dejiny.