Zákaz predaja ochranných pomôcok by sa mohol čiastočne uvoľniť

Bratislava 5. júna (TASR) – Zákaz predaja osobných ochranných prostriedkov by sa mohol čiastočne uvoľniť. Dôvodom je zlepšenie situácie okolo nového koronavírusu. Vyplýva to z novely zákona v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami súvisiacimi so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorú poslanci v piatok posunuli do druhého čítania.



Právnou úpravou v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami pre COVID-19 by sa mohli upraviť ustanovenia súvisiace s epidemiologickými ambulanciami kreovanými pre pacientov s ochorením COVID-19. Upraviť by sa mohli aj podmienky, pri ktorých môže byť pomer úhrady zdravotnej poisťovne a doplatku poistenca za liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu zmenený tak, aby sa udržala stabilita systému verejného zdravotného poistenia. Rovnako by zrušila dočasné pozastavenie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.



Cieľom novely má byť udržanie stability systému verejného zdravotného poistenia. Úprava legislatívy by mala priniesť ročnú úsporu vo výške najmenej dvoch miliónov eur. Zmeny by mali podľa predkladateľov pozitívne ovplyvniť zníženie výdavkov domácností v súvislosti s očakávaným znížením doplatkov za lieky v zozname kategorizovaných liekov.



Účelom návrhu je prijatie nevyhnutných úprav v súvislosti s vývojom pandémie nového koronavírusu na Slovensku.



Poslanci v piatok posunuli do druhého čítania aj novelu zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach. O oboch vládnych novelách rokuje plénum v zrýchlenom režime.