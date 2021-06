Zakázať by sa mal dovoz rádioaktívneho odpadu a vyhoretého paliva

Bratislava 29. júna (TASR) - Na Slovensku by sa mohol zakázať dovoz rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva, ktoré sa nevyprodukovalo na našom území. Poslanci Národnej rady (NR) SR to chcú dosiahnuť novelou zákona o životnom prostredí, ktorou by sa zmenil aj zákon o radiačnej ochrane. Plénum návrh v utorkovom hlasovaní posunulo do druhého čítania.



Novela by mohla zaviesť zákaz skladovať, spracovávať, upravovať či iným spôsobom nakladať s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým jadrovým palivom, ktoré sa nevyprodukovali na území SR, spôsobom, ktorý by mohol viesť k zvýšeniu radiačnej záťaže obyvateľov alebo životného prostredia.



"Explicitné zakotvenie zákazu dovozu rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva s pôvodom mimo územia Slovenskej republiky je významným príspevkom k udržateľnej a dlhodobej ochrane životného prostredia a zdravia obyvateľstva na území Slovenskej republiky," uviedli v dôvodovej správe návrhu koaliční poslanci.



Podľa návrhu by zároveň kompetencie týkajúce sa povoľovania prepravy rádioaktívneho materiálu prešli z rezortu dopravy na Úrad verejného zdravotníctva SR.



Nová legislatíva by v prípade definitívneho schválenia mohla byť účinná od 1. septembra.