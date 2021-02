Zákazky v IT a cestnej doprave majú viac dbať na životné prostredie

Bratislava 3. februára (TASR) - Pri zákazkách v IT a cestnej doprave by sa mali viac zohľadňovať dopady na životné prostredie. Vyplýva to z informatívneho dokumentu Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktorý v utorok vzala na vedomie vláda SR.



"Predchádzajúca vláda sa síce zaviazala zvýšiť podiel zeleného verejného obstarávania, ale nesplnila ho. Pritom je nanajvýš potrebné, aby sa, obzvlášť pri štátnych nákupoch, uplatňovali princípy zeleného verejného obstarávania, ktoré sú bežné vo vyspelých krajinách Európy," uviedol šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO).



Európska komisia pripravuje v tejto súvislosti novú metodiku, podľa ktorej budú jednotlivé členské štáty postupovať pri nákupoch počítačov, monitorov, mobilných telefónov, ako aj v cestnej doprave.



MŽP SR podľa metodiky pripraví manuál, na základe ktorého budú obstarávatelia nakupovať. Zmeny sa dotknú produktových skupín „Počítače a monitory“ a „Cestná doprava“.



Nakupovanie v rámci verejného obstarávania v časti cestná doprava bude mať pozitívny vplyv na zníženie emisií skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie. "Taktiež znižuje negatívne dosahy na životné prostredie pri výrobe batérií do elektrických vozidiel alebo emisie hluku spôsobené vozidlom a pneumatikami počas fázy používania," uvádza envirorezort v materiáli.



V IT oblasti by sa malo viac prihliadať na opätovné využitie jednotlivých komponentov.