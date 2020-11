Zakladateľ Záhoráckeho divadla chcel na protest otestovať somára

Senica 8. novembra (TASR) – Zakladateľ Záhoráckeho divadla Ivan Fodor sa rozhodol protestovať proti celoplošnému testovaniu formou recesie. Na odberné miesto v Senici priviedol v sobotu (7. 11.) somára so snahou, aby zdravotníci otestovali aj jeho.



"My sme prišli na odberné miesto s naším somárikom, lebo sme chceli spraviť recesistickú akciu. Chceli sme ho otestovať, lebo je súčasťou jedného z predstavení divadla a chceme mať istotu, že nie je nákazlivý," uviedol Fodor.



Ako doplnil, podľa neho sa zdravotnícka téma spolitizovala. "Táto téma sa zneužíva. Pristúpili sme k tomu, aby sa o to niekto zaujímal, čím väčšiu publicitu spôsobíme, tým viac ľudí sa o to bude zaujímať," doplnil zakladateľ Záhoráckeho divadla.







Protestujúceho umelca chcela predviesť Mestská polícia v Senici na výsluch, nakoniec od toho upustila. "V sobotu na poludnie riešila hliadka MsP občana, ktorý sa pohyboval v centre mesta bez rúška. Bol upozornený na to, že v čase núdzového stavu nerešpektuje uznesenie vlády a následne bol vyzvaný, aby si rúško nasadil, čo odmietol. MsP Senica eviduje túto udalosť ako priestupok v zmysle zákona o civilnej ochrane, ktorý bude postúpený na príslušný správny orgán, ktorým je Okresný úrad v Senici," informovala hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.



"V sobotu na pravé poludnie zavítal na námestie v Senici muž s oslíkom s požiadavkou na test. S úsmevom na tvári mu na odbernom mieste vysvetlili, že zvieratá sa, bohužiaľ, netestujú. Táto situácia vyčarila každému zúčastnenému na odbernom mieste úsmev na tvári," uviedlo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.