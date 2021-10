Bratislava 22. októbra (TASR) – Základné školy dostanú príručku o digitálnej bezpečnosti, ktorá je určená pre učiteľov 1. a 2. stupňa základných škôl. Spoločnosť Eset pripravila príručku v spolupráci s odborníkmi na psychológiu a pedagogiku, pričom rozpošle vyše 7000 výtlačkov do škôl. TASR o tom informoval Peter Blažečka zo spoločnosti Eset.



Cieľom príručky je radiť učiteľom v oblasti vzdelávania žiakov o nástrahách digitálneho sveta. Experti sa v publikácii zameriavajú na bezpečnosť mobilných zariadení, kyberšikanu, sociálne siete, dezinformácie či online hry. Okrem príručky pripravili odborníci pre učiteľov aj súbor praktických cvičení, pri ktorých sa žiaci oboznámia s problematikou interaktívnou formou.



Pedagogicky zastrešil tvorbu príručky učiteľ informatiky z 1. súkromného gymnázia v Bratislave Peter Kučera. V praxi vidí, že úroveň vyučovania informatiky sa na Slovensku v jednotlivých školách zásadne líši. Mnohé školy majú totiž problém zohnať kvalifikovaného učiteľa informatiky.



Príručka kladie dôraz aj na psychologický a etický pohľad na problematiku digitálnych hrozieb. Aby týmto nástrahám mohli žiaci úspešne čeliť, musia ich v prvom rade poznať a dozvedieť sa o nich jazykom, ktorý je primeraný ich veku. Podľa psychologičky Jarmily Tomkovej, ktorá sa podieľala na tvorbe príručky, by mali deti vedieť, ako reagovať na krízové situácie skôr, než sa do nich dostanú. "Nesmieme zabúdať že dieťa nie je malý 'dospelák'. Teória je pre deti veľmi abstraktná a obvykle nestačí na to, aby ju vedeli uplatniť v praxi. Potrebujeme sa priblížiť ich detskému jazyku a zážitkovému svetu. Preto volíme v prvom rade zážitkové a hrové aktivity či animované príbehy, ktoré ilustrujú, ako konkrétne riešiť kritické situácie online. Následne deťom to, čo si zažili či videli, pomáhame zhrnúť do zrozumiteľných krokov uplatniteľných v praxi," dodala.