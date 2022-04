Korčok: Hlavnou podmienkou mieru je koniec ruských vojnových operácií

Bratislava 21. apríla (TASR) - Základnou podmienkou pre mier na Ukrajine je, aby Ruská federácia skončila vojnové operácie a odišla z jej územia. Vyhlásil to šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) v súvislosti s prebiehajúcim vojnovým konfliktom.



"V ostatných hodinách sme zaznamenali výzvu Ruska na diplomatické rokovania, dokonca ruská strana cez médiá hovorí o nejakom písomnom mierovom pláne, nepoznáme jeho detaily. Ale ja osobne si myslím, že ruská strana by urobila oveľa lepšie, keby skončila okamžite túto nezmyselnú vojnu," povedal Korčok.



Je podľa neho neprijateľné a pokrytecké, aby Rusko na jednej strane hovorilo s médiami o mierovom úsilí a na druhej strane "zrovnávalo so zemou" Mariupoľ, pričom neumožní civilistom odísť a zachrániť si život. "Považujem to za nemiestne a neadekvátne a tak asi bude vyzerať aj reakcia z ukrajinskej strany," skonštatoval minister.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu (20. 4.) informoval, že Rusko odovzdalo Ukrajine písomný návrh dohody s podmienkami na ukončenie vojny. Zdôraznil, že dokument nestanovuje lehotu, v rámci ktorej by mal Kyjev na ponuku reagovať. Zároveň naznačil, že Moskva je nespokojná s doterajším tempom rokovaní.



Mierové rokovania medzi Moskvou a Kyjevom sa začali štyri dni po tom, ako Rusko 24. februára spustilo vojenskú inváziu na Ukrajinu. Požiadavky Kremľa pri rokovaniach doposiaľ zahŕňali neutralitu Ukrajiny, nezávislosť dvoch samozvaných republík na východe Ukrajiny – Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky – a uznanie Krymu ako súčasti Ruskej federácie. Kyjev však odmieta vzdať sa častí svojho územia.