Zákon o hmotnej zodpovednosti presunuli, má sa prepracovať

Bratislava 17. júna (TASR) - Návrh zákona, ktorý by mal zaviesť hmotnú zodpovednosť politikov, poslanci Národnej rady (NR) SR presunuli na septembrovú schôdzu. V koalícii chcú ešte rokovať o jeho podobe. SaS podľa predsedníčky poslaneckého klubu Anny Zemanovej nepovažuje za potrebné mať novú úpravu. To odmieta poslanec Milan Vetrák (OĽANO), pripomenul, že sa k tomu koalícia zaviazala v programovom vyhlásení vlády. Myslí si, že pôvodný návrh sa stiahne a pripraví sa nová právna úprava.



Zemanová tvrdí, že návrh zákona, ktorý podala skupina poslancov za OĽANO, neprerokovali na koaličnej rade a bol podaný v rozpore s koaličnou zmluvou. Pracovaná skupina má podľa nej rozanalyzovať situáciu. "My sme názoru, že nie je potrebná legislatívna úprava, lebo súčasný právny poriadok rieši tieto veci dostatočne," povedala pre TASR. Pracovnú skupinu tvoria koaliční poslanci. Skupina by mala pripraviť nový návrh, ktorý bude akceptovateľný. "Možno sa presvedčia, že netreba novú právnu úpravu, ale to nechávame na diskusiu," doplnila Zemanová.



Vetrák pre TASR uviedol, že pracovnú skupinu vytvorili na koaličnej rade už dávno. "Skupina doteraz viac-menej rokovala, len sme sa k ničomu nevedeli dopracovať," dodal.



Návrh sa podľa Vetráka stiahol, pretože ho koaliční partneri žiadali upraviť do prijateľnej formy. "Skôr to vidím tak, že bude v septembri stiahnutý a predloží sa nový návrh aj s antikorupčnou žalobou," povedal s tým, že predložený návrh nepodpísal, pretože sa mu v obmedzenom rozsahu nepozdával. O návrhu sa podľa jeho slov rokovalo na koaličnej rade. Pripomenul, že SaS sa zaviazala v prílohe koaličnej zmluvy, že umožní hnutiu OĽANO prijať body, ktoré malo v predvolebnej ankete. Jej súčasťou bolo zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov.



Poslanec Lukáš Kyselica (OĽANO) nesúhlasí s tým, že zákonnú úpravu nepotrebujeme. Poukázal na to, že ministerstvo spravodlivosti v stanovisku uznalo, že doposiaľ, ak je sankcionované neefektívne nakladanie s verejnými prostriedkami, riešia sa subjekty, nie samotné osoby.



Pracovná skupina musí podľa poslanca zo Za ľudí Juraja Šeligu návrh zákona prepracovať. "Určite je potrebné špecifikovať otázku zodpovednosti, otázka je však rozsah, inými slovami, nikto by nemal ľuďom sľubovať niečo, čo nevie splniť, a to je - verejná osoba, zodpovedá za všetko," skonštatoval pre TASR.



Vláda má vo svojom programe napísané, že zavedie funkčný mechanizmus hmotnej zodpovednosti a trestania pochybení verejných funkcionárov pri nakladaní s verejnými prostriedkami.