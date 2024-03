Zákon o krajinnom plánovaní považuje envirorezort za totálny nezmysel

Bratislava 21. marca (TASR) - Zákon o krajinnom plánovaní považuje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR za "totálny nezmysel". Nemá ho podľa neho žiadny štát v Európskej únii. Legislatíva by bola nadradená územnému plánovaniu, čo by v praxi znamenalo čistý chaos. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie MŽP. Zákon o krajinnom plánovaní mal byť podľa semaforu plánu obnovy hotový do konca minulého roka.



S právnou úpravou v minulosti nesúhlasilo Združenie miest a obcí Slovenska ani ďalší sociálni partneri. "Taktiež prevláda odborný názor, že na Slovensku platný zákon o územnom plánovaní už pokrýva problematiku zákona o krajinnom plánovaní," skonštatoval odbor komunikácie.



Ministerstvo pod vedením Tomáša Tarabu (nominant SNS) nebude podľa vlastných slov pokračovať v "nekompetentných rozhodnutiach" predošlého vedenia rezortu. Bude však podporovať riešenia, ktoré naštartujú ekonomický rozvoj Slovenska a pomôžu riešiť problémy životného prostredia.



"Plán obnovy a odolnosti SR tak, ako ho presadila Matovičova a Hegerova vláda aj s jeho pseudoprojektami, bol pripravený bez zapojenia sociálnych partnerov, zamestnávateľov či zástupcov regiónov. Experiment, keď sa úradníci v Bratislave hrali na sociálnych inžinierov, bol od začiatku odsúdený na neúspech," povedal Taraba. Doplnil, že niektoré projekty dokončia, aby zachránili financie pred ich prepadnutím. Tam, kde to však možné bude, vstúpia do rokovaní.



MŽP intenzívne komunikuje s úradom podpredsedu vlády pre plán obnovy a odolnosti Petrom Kmecom (Hlas-SD). Hľadá riešenia, ako využiť tieto peniaze. V tejto súvislosti budú pokračovať rokovania s Európskou komisiou. Ministerstvo deklaruje, že urobí všetko pre to, aby tieto peniaze neprepadli, ale boli použité na dekarbonizačné či iné zmysluplné environmentálne projekty.



Klimatická koalícia minulý týždeň vyzvala Tarabu, aby začal pracovať na pláne obnovy. Envirorezort je aktuálne v jeho plnení najhoršou inštitúciou v počte nesplnených a omeškaných úloh. Neodborným prístupom by mohlo Slovensko prísť o viac ako tri miliardy eur, upozornila.