Zákon o Kult Minor sa upraví, prezidentka podpísala jeho novelizáciu

Bratislava 7. apríla (TASR) - Fond na podporu kultúry národnostných menšín (Kult Minor) bude môcť na svoju prevádzku použiť šesť percent svojich príjmov. V súčasnosti je oprávnený použiť päť percent. Zmenu prináša novela zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín, ktorú vo štvrtok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec.



"Cieľom predloženého návrhu zákona je zabezpečiť dostatočné finančné zdroje na pokrytie personálnych a materiálnych kapacít na úplné, systematické a včasné plnenie úloh Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, a tým zefektívniť a skvalitniť jeho fungovanie," píše sa v dôvodovej správe k novej legislatíve.



Novelizáciou sa má tiež znížiť minimálny podiel z príjmov fondu z príspevku zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie a z iných príjmov fondu, ktorý používa na podpornú činnosť, z 95 na 94 percent. Zároveň sa zvýši minimálna zákonom garantovaná suma, ktorá sa fondu ročne poskytuje, a to z 8.000.000 eur na 8.300.000 eur.



Nová legislatíva podľa predkladateľov reflektuje na skúsenosti z praxe, ktorá ukázala poddimenzovanosť personálnych a materiálnych kapacít pre úplné, systematické a včasné plnenie úloh fondu. "To sa obzvlášť intenzívne prejavuje v súčasnej dobe poznačenej dosahmi pandémie ochorenia COVID-19," poznamenali. Dôsledkom je podľa nich zvyšujúci sa časový sklz pri plnení úloh fondu v oblasti poskytovania podpory kultúrnych a vedeckých aktivít, ako aj včasnej kontroly vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so zákonom.



Novela má nadobudnúť účinnosť 15. apríla.