Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz o slovenský pas 3217 ľudí

Bratislava 2. februára (TASR) - Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz (od 17. júla 2010 do 30. januára 2020) o slovenský pas 3217 ľudí. Najčastejšie stratili slovenské občianstvo prijatím nemeckého (746). Vyplýva to zo štatistík Ministerstva vnútra (MV) SR. O slovenský pas prišli aj osoby, ktoré prijali občianstvo české (740), rakúske (494), britské (364), americké (159), maďarské (124), švajčiarske (92), austrálske (74), nórske (70), írske (55), holandské a kanadské (po 53), belgické (43), talianske (34), švédske (30), fínske a francúzske (po 18), luxemburské (14), dánske (desať), ruské (päť), čínske, novozélandské a poľské (po tri), islandské, ukrajinské a španielske (po dve), izraelské, srbské, slovinské, chorvátske a singapurské (po jednom) a jedno je nezistené.



Slovenský pas strácajú ľudia na základe zákona o štátnom občianstve, ktorý prijala prvá vláda Roberta Fica (Smer-SD). Niekdajší kabinet reagoval právnou normou v roku 2010 na maďarský zákon, ktorý od roku 2011 zjednodušuje udeľovanie dvojakého občianstva zahraničným Maďarom. Na základe súčasného zákona prichádzajú o slovenský pas tí, ktorí prijali občianstvo iného štátu. Od prijatia zákona sa objavili viaceré pokusy o zmiernenie tejto právnej normy, avšak ani jeden z nich nebol úspešný. Súčasnou právnou normou sa zaoberal aj Ústavný súd SR, ktorý nedokázal povedať, či je, alebo nie je protiústavná. Ministerstvo vnútra avizovanú zmenu zákona dosiaľ nepredložilo.



Od februára 2015 je účinné nariadenie rezortu o udeľovaní štátneho občianstva SR z osobitných dôvodov. Umožňuje, aby bývalí štátni občania SR, ktorí stratili slovenské občianstvo po 1. januári 1993, mohli požiadať o jeho udelenie.



Pri rozhodovaní o žiadosti sa prihliada aj na skutočnosti, ktoré boli dôvodom straty štátneho občianstva SR, na spôsob a podmienky, akými žiadateľ cudzí pas nadobudol. Najmä na existenciu podmienky povoleného, evidovaného alebo registrovaného pobytu v cudzom štáte v čase nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva.



O vrátenie slovenského pasu požiadalo 998 ľudí, získalo ho zatiaľ 896

O vrátenie slovenského občianstva požiadalo doteraz (od 1. februára 2015 do 30. januára 2020) na základe výnimky 998 ľudí. Slovenský pas už získalo späť 896 žiadateľov, ďalšie žiadosti Ministerstvo vnútra (MV) SR vybavuje. TASR to potvrdil tlačový odbor MV.



Slovenské občianstvo získali späť ľudia s českým občianstvom (302), britským (177), nemeckým (140), americkým (78), austrálskym (56), švajčiarskym (45), kanadským (36), maďarským (13), talianskym (desať), luxemburským (osem), švédskym (šesť), holandským a dánskym (po päť), írskym (traja), belgickým, francúzskym, izraelským a rakúskym (po dvoch), fínskym, poľským, rumunským a ukrajinským (po jednom).



Od prijatia zákona sa objavili viaceré pokusy o zmiernenie tejto právnej normy, avšak ani jeden z nich nebol úspešný. Súčasnou právnou normou sa zaoberal aj Ústavný súd SR, ktorý nedokázal povedať, či je, alebo nie je protiústavná. MV v minulosti avizovalo zmenu zákona, ale nepredložilo ju.