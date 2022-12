Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz o slovenský pas 4373 ľudí

Bratislava 10. decembra (TASR) - Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz (od 17. júla 2010 do 5. decembra 2022) o slovenský pas 4373 ľudí. Najčastejšie stratili slovenské občianstvo prijatím českého (1019). Vyplýva to zo štatistík Ministerstva vnútra (MV) SR.



O slovenský pas prišli aj osoby, ktoré prijali občianstvo nemecké (1013), rakúske (687), britské (454), americké (231), maďarské (157), švajčiarske (127), austrálske (112), nórske (89), holandské (73), kanadské (70), írske (69), švédske (56), talianske (52), belgické (50), francúzske a luxemburské (po 22), fínske (19), dánske (13), španielske (8), čínske (6), poľské a novozélandské (po 5), ruské (4), islandské (3), ukrajinské (2), izraelské, srbské, slovinské, chorvátske a singapurské (po 1).



Slovenský pas strácajú ľudia na základe zákona o štátnom občianstve, ktorý prijala prvá vláda Roberta Fica (Smer-SD). Niekdajší kabinet reagoval právnou normou v roku 2010 na maďarský zákon, ktorý od roku 2011 zjednodušuje udeľovanie dvojakého občianstva zahraničným Maďarom.



Od apríla tohto roka je účinný novelizovaný zákon o štátnom občianstve. Slovenský pas po novom už nestrácajú ľudia, ktorí získali občianstvo iného štátu osvojením, narodením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa, ktorého rodič ostáva občanom SR. Takisto vtedy, ak ide o nadobudnutie cudzieho občianstva manžela za trvania manželstva. Slovenské občianstvo prijatím cudzieho nestrácajú osoby ani vtedy, ak majú na území štátu, ktorého štátne občianstvo nadobudnú, povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt v čase nadobudnutia cudzieho občianstva najmenej päť rokov.





O vrátenie slovenského pasu požiadalo 1322 ľudí, získalo ho zatiaľ 1280

O vrátenie slovenského občianstva požiadalo doteraz (od 1. februára 2015 do 5. decembra 2022) na základe výnimky 1322 ľudí. Slovenský pas už získalo späť 1280 žiadateľov, ďalšie žiadosti Ministerstvo vnútra (MV) SR vybavuje. Pre TASR to uviedol tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.



Slovenské občianstvo získali späť ľudia s českým občianstvom (425), britským (231), nemeckým (199), americkým (124), austrálskym (98), švajčiarskym (61), kanadským (43), maďarským (18), talianskym (16), švédskym a luxemburským (po 11), dánskym (8), nórskym (7) holandským (6), írskym a francúzskym (po 4), rakúskym a belgickým (po 3), bulharským a izraelským (po 2), afganským, fínskym, poľským a srbským (po 1).



Ľudia, ktorí prišli o slovenský pas pre zákon o štátnom občianstve, môžu žiadať občianstvo naspäť vďaka nariadeniu MV o udeľovaní štátneho občianstva SR z osobitných dôvodov.



Od apríla je účinná novela zákona o štátnom občianstve. Upravuje aj žiadanie občianstva naspäť. "Žiadateľovi, ktorý stratil štátne občianstvo SR nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva v období od 17. júla 2010 do 31. marca 2022, ak žiadateľ nadobudol cudzie štátne občianstvo štátu, v ktorom mal v čase nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva povolený pobyt, registrovaný pobyt alebo inak evidovaný pobyt najmenej päť rokov, a predložil doklady v listinnej podobe preukazujúce tieto skutočnosti; podmienka pobytu sa považuje za splnenú, ak sa žiadateľ na území cudzieho štátu počas tejto doby skutočne zdržiaval," skonštatoval tlačový odbor.



Podľa tejto výnimky bolo od 1. apríla podaných 43 žiadostí bývalých slovenských občanov, slovenské občianstvo udelili 15 osobám.



Žiadatelia, ktorí nepreukážu splnenie podmienky päťročného pobytu na území cudzieho štátu, si môžu aj naďalej podať žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR podľa výnimky a podľa nariadenia MV.