Zákon o stratifikácii dali do medzirezortného pripomienkového konania

V ústavnom zákone chce ministerstvo zadefinovať, na čo všetko má pacient pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti nárok.

Bratislava 29. júla (TASR) – Návrh ústavného zákona, ktorý má riešiť reformu nemocníc, predloží Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na pripomienkovanie pravdepodobne do konca júla. Vyplýva to z predbežnej informácie ministerstva k legislatívnemu zámeru. Na riešení reformy formou ústavného zákona sa dohodli šéfka rezortu Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) a šéf Smeru-SD Robert Fico.



V ústavnom zákone chce ministerstvo zadefinovať, na čo všetko má pacient pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti nárok. Hovorí nielen o nároku pacienta, ale aj o kvalite, bezpečnosti, miestnej a časovej dostupnosti zdravotnej starostlivosti. "Tento ústavný zákon nastavuje hlavné piliere stratifikácie s cieľom zabezpečiť, aby každý občan mal rovnaký nárok na dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Tento nárok budú nižšie právne predpisy presnejšie definovať," uviedlo pre TASR komunikačné oddelenie MZ SR.



Ministerstvo takýto krok zdôvodňuje analýzou súčasného stavu a predikčného modelu Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) MZ SR. "Odhadujeme, že do roku 2030 nám v prípade, že neimplementujeme žiadne zmeny, bude chýbať približne 3100 lekárov a takmer 10.000 sestier," uviedlo v predbežnej informácii.



Zabezpečenie kvality, dostupnosti a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti v podmienkach slovenského zdravotníctva podľa MZ SR predstavuje kľúčovú výzvu pri efektívnom využívaní zdrojov v rámci poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti. Rezort argumentuje aj tým, že budúca potreba tejto starostlivosti vyplýva predovšetkým z demografických a technologických zmien.



Návrh nedefinuje len nároky občanov Slovenskej republiky na kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť, ale zároveň bližšie špecifikuje miestnu a časovú dostupnosť. "Práve formou maximálnej dostupnosti a koncentráciou zdrojov môžeme dospieť k zabezpečeniu budúcich potrieb," komentuje MZ SR.



Rezort chce taktiež prostredníctvom návrhu vymedziť čakacie lehoty. "Je nevyhnutné, aby bola potrebná zdravotná starostlivosť poskytnutá každému občanovi v dostatočne krátkom čase. V prípade, že ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, je potrebné zabezpečiť primeranú zdravotnú starostlivosť v čo možno najkratšom čase, pričom je však nevyhnutné zabezpečiť dostatočnú úroveň kvality a bezpečnosti," konkretizuje.



V prípade plánovanej zdravotnej starostlivosti hovorí zasa o tom, že nejde o najkratší čas, ale o najvyššiu kvalitu. Tá má byť zabezpečená formou minimálneho počtu určitých výkonov, na základe ktorých bude poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti uhrádzaná zdravotná starostlivosť.



Na to, aby takýto zákon prešiel, musí od poslancov Národnej rady (NR) SR získať minimálne 90 hlasov.