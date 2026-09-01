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Zákon obmedzí používanie mobilov chodcami pri prechádzaní cez cestu

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá v utorok nadobudla účinnosť.

Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Novela zákona o cestnej premávke obmedzila používanie mobilov chodcami pri prechádzaní cez cestu. Mobily a podobné zariadenia už nemôžu byť používané, ak by to znížilo schopnosť chodca sledovať situáciu na ceste. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá v utorok nadobudla účinnosť.

V novom znení časti zákona tiež parlament ustanovil, že chodci nesmú vstúpiť na vozovku náhle. Musia tiež brať ohľad na rýchlosť a vzdialenosť áut, ktoré sa k priechodu blížia.

Vodiči sú zase povinní umožniť chodcom bezpečný priechod cez vozovku, ak sú na priechode pre chodcov, alebo ak sa naň chystajú vstúpiť. „Vodič je povinný približovať sa k priechodu pre chodcov primeranou rýchlosťou tak, aby bol schopný v prípade potreby pred ním zastaviť vozidlo a umožniť bezpečný prechod chodca,“ uvádza sa po novom v zákone.

V prípade, že je chodcom v takejto situácii osoba používajúca bielu palicu, sú vodiči vždy povinní zastaviť vozidlo pred priechodom. Ustanovenia v zákone naďalej neplatia pre vodičov električiek.
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