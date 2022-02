Zákon týkajúci sa výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ sa upraví

Bratislava 2. februára (TASR) - Ústavný zákon o zriadení a činnosti Výboru Národnej rady (NR) SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) by sa mohol upraviť. Novela z dielne koaličných poslancov v stredu prešla v pléne parlamentu do druhého čítania.



Rozhodnutie výboru je v zmysle zákona preskúmateľné súdom. V prípade schválenia novely by na to nemal byť príslušný Najvyšší súd SR, ale Najvyšší správny súd (NSS) SR. "Cieľom predkladaného návrhu ústavného zákona je podporiť jednoznačnosť výkladu článku päť ústavného zákona o zriadení a činnosti Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ vo vzťahu k určeniu súdu príslušného na preskúmanie rozhodnutia výboru," píše sa v dôvodovej správe.