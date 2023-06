Zálešáková: Liečba v kúpeľoch v SR je v kríze, stáva sa nedostupnou

Bratislava 17. júna (TASR) - Rehabilitačná liečba v kúpeľoch na Slovensku je v kríze, pre pacientov sa stáva nedostupnou. Pre TASR to uviedla predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov Janka Zálešáková. Upozornila, že mnohé kúpele musia vyberať dodatočné poplatky, pretože ich financovanie zo strany štátu je nedostatočné. Politici sa preto podľa nej budú musieť vážne zaoberať situáciou v zdravotníctve.



Zálešáková skonštatovala, že nové zmluvy so zdravotnými poisťovňami síce navýšili cenu ošetrovacieho dňa, no len čiastočne pokrývajú oprávnené náklady. "Doplatky, ktoré začali kúpeľné podniky vyberať už v minulom roku, tak zostali, dokonca v niektorých kúpeľoch sa museli zvýšiť. Pre mnohých pacientov sa tak rehabilitačná liečba v kúpeľoch stáva nedostupná," doplnila.



Z rozpočtu verejného zdravotného poistenia by bolo podľa nej potrebné vyčleniť na kúpeľnú starostlivosť o 0,5 percenta viac prostriedkov. "Potom by tak ako pred pandémiou táto forma rehabilitačnej starostlivosti mohla byť poskytovaná ako štandardná súčasť manažmentu pacienta, dokonca aj ako včasná rehabilitácia prekladom z nemocničného lôžka," skonštatovala. V prípade kúpeľnej liečby typu B, keď poisťovňa prepláca len liečbu a ubytovanie i stravu si pacient hradí sám, navrhuje pripraviť možnosť zdravotného pripoistenia. "Aby táto položka za ubytovanie a stravovanie a tiež preventívne programy v liečebných kúpeľoch boli zahrnuté do tejto formy zdravotného poistenia," vysvetlila.



Situácia je podľa nej zlá, pretože v slovenských nemocniciach je už roky nedostatok lôžok na potrebnú rehabilitačnú starostlivosť a práve kúpele majú vybavenie aspoň čiastočne túto potrebu pokryť. "Ak stratíme aj tieto rehabilitačné lôžka s vysokou pridanou hodnotou kúpeľného prostredia, využitia prírodných liečivých zdrojov, kvalitných klimatických podmienok, kvalitných liečebných tímov a moderného technického vybavenia určite bude nepriaznivý vývoj v kvalite života, viazanej na zdravie, pokračovať," upozornila.



Asociácia slovenských kúpeľov má pripravené potrebné analýzy, stanovené priority a návrhy pre politické strany, ktoré sa podľa jej predsedníčky budú musieť komplexne a vážne zaoberať situáciou v zdravotníctve. "Niektoré rozhovory už prebehli, na ďalšie sa chystáme. Niektoré politické strany prisľúbili zaradiť kúpeľnú starostlivosť do svojich volebných programov," ozrejmila.