Záleská oceňuje, že Kliment vyzýva na ochranu nezávislosti súdnej moci
Sudca Kliment v pondelok (4. 5.) informoval o jeho výzve, pod ktorú sa doteraz podpísali desiatky sudcov.
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamela Záleská registruje výzvu sudcu Najvyššieho súdu (NS) SR Juraja Klimenta na ochranu a obranu nezávislosti súdnej moci pred útokmi predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), pod ktorú sa už podpísali desiatky sudcov. Váži si jeho počin a oceňuje, že Kliment smelo a rozumne vyzýva na ochranu nezávislosti súdnej moci a právneho štátu. Sudkyňa to uviedla pre TASR v reakcii na Klimentovu výzvu, ktorá okrem iného kritizuje Ficove vyhlásenie o podaní trestného oznámenia na Záleskú.
„Vnímam ako zásadné a správne, že sudca JUDr. Juraj Kliment poukazuje vo výzve aj na to, že ide o každého sudcu a sudkyňu každého súdu a celé súdnictvo,“ ozrejmila Záleská.
Sudca Kliment v pondelok (4. 5.) informoval o jeho výzve, pod ktorú sa doteraz podpísali desiatky sudcov. Výzva okrem iného hovorí o tom, že tlačové vyhlásenie predsedu vlády Roberta Fica o podaní trestného oznámenia na sudkyňu ŠTS Pamelu Záleskú a navádzanie predsedu tohto súdu na podanie disciplinárneho návrhu pre jej postup a rozhodovanie vo veci obžalovaného Dušana K. je neprípustný pokus vládnej moci o zastrašenie sudcov Slovenskej republiky pre nezávislý a nestranný výkon ich ústavného poslania. Kliment tvrdí, že to nie je útok len na Záleskú, ale na každého sudcu každého súdu a celé súdnictvo. Vo výzve takisto zdôrazňuje, že súdnictvo je vykonávané nezávislými sudcami a každý útok proti ich nezávislosti je ohrozením a významným oslabením právneho štátu.
Premiér koncom apríla potvrdil rozhodnutie podať trestné oznámenie na sudkyňu Záleskú. Argumentoval podozreniami zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa pri rozhodovaní o vine a treste pre bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K.
Podanie trestného oznámenia avizoval predseda vlády už na tlačovej konferencii 10. apríla. Záleská vtedy v reakcii na premiérove vyjadrenia uviedla, že nebude reagovať na výroky politikov alebo obžalovaných osôb či ich právnych zástupcov. Pre sudcu je podľa nej dôležité, čo odznie v súdnej sieni, a nie na tlačových besedách alebo v médiách.
Najvyšší súd SR 11. decembra 2025 rozhodol o dovolaní ministra spravodlivosti v prípade Dušana K. Zrušil dovtedy právoplatný rozsudok NS SR z roku 2022, ako aj rozsudok ŠTS z roku 2021. NS SR odsúdil v máji 2022 Dušana K. na osem rokov väzenia za prijatie úplatku a vyzradenie informácií zo spisov. Uložil mu aj peňažný trest vo výške 100.000 eur. ŠTS mu v septembri 2021 pôvodne uložil 14-ročný trest väzenia.
