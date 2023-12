ANALÝZA: Zálohované obaly už z triedeného zberu takmer vymizli

Bratislava 9. decembra (TASR) - Zálohované obaly už z triedeného zberu takmer vymizli. Ich množstvo pokleslo o viac ako 90 percent. Kedysi tvorili takmer štvrtinu obsahu žltých kontajnerov, dnes sú to približne dve percentá. Pokles u plechoviek je ešte výraznejší, ich zastúpenie pokleslo takmer o 95 percent. Ich hmotnosť v triedenom zbere klesla pod 0,4 percenta. Pre TASR to uviedol riaditeľ pre komunikáciu a marketing organizácie zodpovednosti výrobcov Natur-Pack Marek Brinzík. Organizácia spolu so Správcom zálohového systému urobili analýzu obsahu triedeného zberu.



"Pred spustením zálohovania v kontajneroch a vreciach na triedený zber zistených v priemere 21,58 percenta hmotnosti tvorili nápojové obaly z plastov, v analýzach z roku 2022 ich výskyt poklesol na necelé tri percentá a v roku 2023 sme sa dostali k hodnote dvoch percent," priblížil správca.



Brinzík pripomína, že časť plastových fliaš naďalej patrí do tradičného triedeného zberu. Sú to napríklad PET fľaše od mlieka, mliečnych alternatív, sirupu, octu a oleja. "Ak sa v tradičnom systéme triedeného zberu ocitnú aj zálohované fľaše, podobne ako tie nezálohované putujú k recyklátorovi," poznamenal.



Natur-Pack odporúča ľuďom vracať zálohované obaly späť do zálohového systému. "Ak sa však niekto rozhodne nezapojiť, tak je dôležité, aby tie cenné zdroje surovín nekončili v zmesových kontajnerov, ale v tých na triedený zber," skonštatoval Brinzík.



Ak sa zálohované fľaše a plechovky dostanú do kontajnera na triedený zber, často tam dôjde k ich postláčaniu či znečisteniu iným druhmi odpadov v danom kontajneri. Takéto fľaše je podľa Brinzíka potom problém vrátiť, a to aj v prípade, že ich niekto z kontajnera vytiahne. V uliciach dnes už je mnoho tzv. zberačov, ktorí z triedeného zberu tie nepoškodené kusy vyberajú a vracajú do zálohového systému.



Od spustenia systému sa vyzbieralo viac ako 1,8 miliardy zálohovaných nápojových obalov na približne 3250 odberných miestach po celom Slovensku. Cieľom zálohového systému je dosiahnuť 90-percentnú návratnosť predaných nápojových obalov do roku 2025.