Zálohujeme už vyše desať mesiacov. Návratnosť obalov dosiahla 70%

Bratislava 23. novembra (OTS) - Slováci svojím prístupom dokázali, že im záleží na ochrane a zachovaní životného prostredia pre budúce generácie. Vďaka tomu sa tak blížime k návratnosti zálohovaných obalov minimálne 90% do roku 2025.Od januára tohto roka majú obyvatelia Slovenska možnosť zálohovať plastové fľaše a plechovky od nápojov. Do konca júna 2022 platilo prechodné obdobie, kedy mohli obchodníci dopredať zásoby nezálohovaných nápojov v plastových fľašiach a plechovkách. Od júla 2022 sú na trhu už iba zálohované nápoje v plastových fľašiach a plechovkách. Na každý zálohovaný obal sa viaže záloh 15 centov. Túto sumu zákazník najskôr pri nákupe zaplatí, pričom sa uvádza oddelene od ceny nápoja, a neskôr, po spotrebovaní obsahu a vrátení fľaše či plechovky, dostane záloh v plnej výške naspäť.Zálohový systém, ktorým Slováci predbehli všetkých svojich susedov, predstavuje veľký úspech. Konštatujú to zapojené organizácie a domáci aj zahraniční odborníci. Jednorazové nápojové obaly miznú z kontajnerov aj z našich ulíc a vodných tokov.uviedlaKu koncu októbra sa vyzbieralo takmer 680 miliónov zálohovaných obalov, pričom sa k tomuto obdobiu umiestnilo na trh približne 980 miliónov. „Každý deň sa na Slovensku vyzbiera približne 2,5 milióna nápojových plastových fliaš a plechoviek, ktoré by inak v nemalej miere skončili v prírode alebo vo vodných tokoch,“ potvrdil minister životného prostredia Ján Budaj v nedávnom vystúpení na environmentálnom fóre v britskom Birminghame.V polovici novembra počet odovzdaných plastových fliaš a nápojových plechoviek prevýšil 720 miliónov. Všetko nasvedčuje tomu, že sa Slovensku už prvý rok podarí vyzbierať viac ako 70% a priblížiť k cieľu 90% návratnosti zálohovaných obalov. Ako naznačil aj Ján Budaj, bez súčasného zálohového systému by veľká časť z tohto objemu plastov a hliníka zaťažila prírodu – či už ako voľne pohodený odpad, skládkovaný materiál, alebo vplyvmi spaľovania.Dôležité pre úspech zálohovania je, že sa k nemu spotrebitelia stavajú pozitívne. V prieskume, ktorý urobil na jar 2022 na Slovensku výrobca zálohomatov, spoločnosť TOMRA, vyjadrila väčšina respondentov spokojnosť so zálohovým systémom. Mali pritom tendenciu vyhľadávať odberné miesta s vyšším komfortom zálohovania (t. j. predajne s automatizovaným preberaním nápojových obalov – zálohomatmi). Vo videoanketách respondenti taktiež vyjadrovali súhlas a pochopenie pre zavedenie zálohového systému najmä s odôvodnením pomoci pre naše životné prostredie.komentovalRecykláciu nápojových obalov považujú za životne dôležitú výrobcovia týchto obalov, výrobcovia nápojov aj obchodníci. Preto podporujú zálohový systém.povedala. Tesco bolo prvým maloobchodníkom, ktorý na Slovensku spustil pilotný projekt zálohomatov, a to niekoľko mesiacov pred riadnym termínom.doplnilaZálohový systém uvítala aj spoločnosť Coca-Cola.konštatovalPlastové fľaše a plechovky od nápojov vrátené do predajní a zálohomatov predstavujú pre recyklátorov kvalitnejšiu surovinu ako bežný materiál zo separovaného zberu.priblížil, ktorá je recyklátorom plastových fliaš.Správca zálohového systému je v súčasnosti najvýznamnejším slovenským dodávateľom do lokálnych recyklačných spoločností.