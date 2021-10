Záložku do knihy si daruje takmer 120.000 slovenských a českých žiakov

Bratislava 21. októbra (TASR) - Takmer 120.000 slovenských a českých rovesníkov si chce pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc navzájom darovať záložku do knihy. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.



Mladší žiaci z 1100 slovenských a českých škôl vyrábajú záložky rozmanitých tvarov, veľkostí a s využitím rôznych techník na tému očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní. Starší žiaci, stredoškoláci tvoria záložky do knihy s témou významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia).



V základných školách a osemročných gymnáziách školskí koordinátori v spolupráci so svojimi kolegami výrobu záložiek spestrujú rôznymi sprievodnými čitateľskými aktivitami, ako sú napríklad hodiny hlasného čítania, literárne kvízy, recitačné alebo čitateľské súťaže, žiacke besedy o prečítaných knihách, besedy so spisovateľmi alebo s ilustrátormi či návštevy knižníc. Školskí koordinátori v stredných školách tvorbu záložiek takisto dopĺňajú sprievodnými čitateľskými aktivitami.



Školy si zároveň prostredníctvom elektronickej pošty spoločne dohadujú aj konkrétny termín výmeny záložiek a spôsob ich zaslania. Mnohé české i slovenské školy budú do balíka pre svojich kamarátov vkladať okrem záložiek aj rozprávkové knihy, knihy s regionálnou tematikou, školské časopisy a ročenky, rôzne darčekové predmety či erby obcí a miest.



Výmena záložiek je súčasťou 12. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy a 10. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. Hlavným organizátorom projektu je Slovenská pedagogická knižnica.