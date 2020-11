Záložku do knihy si chce navzájom darovať vyše 100.000 rovesníkov

Bratislava 6. novembra (TASR) - Vyše 100.000 českých a slovenských rovesníkov z 1100 základných a stredných škôl si chce v jesenných mesiacoch navzájom darovať záložku do knihy. Ich výmena je súčasťou 11. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy a deviateho ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.



Oba projekty pripravila Slovenská pedagogická knižnica pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc s cieľom pomôcť slovenským a českým učiteľom a vychovávateľom získať zábavnou a hravou formou žiakov pre čítanie, upevniť ich dobrý vzťah ku knihám a motivovať ich, aby sa rozprávali o prečítanom a navzájom si odporúčali knihy. Mladší žiaci vyrábajú záložky na tému Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze. Stredoškoláci sa zase usilujú na svojich záložkách zobraziť motívy z vyhlásenej témy Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby.



Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 sa termíny ukončenia výmeny záložiek i vyhodnotenia oboch projektov presúvajú na 15. december.