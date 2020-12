Zamagurie a Spiš ponúkajú lyžovanie pre náročných i začiatočníkov

Na snímke lyžiarky sa spúšťajú po svahu počas prázdninovej lyžovačky v lyžiarskom stredisku Ski Strachan v Ždiari, foto z archívu. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Erika Krčová

Bratislava 7. decembra (TASR) – Smerom na východ za masívom Vysokých a Belianskych Tatier sa rozprestierajú svahy Spišskej Magury. Ponúkajú ideálny lyžiarsky terén spojený s vhodnými klimatickými podmienkami. Spiš navyše vyniká množstvom pamätihodností, napríklad v historických mestách Levoča, Spišská Nová Ves či Stará Ľubovňa. Nachádza sa tam Spišský hrad či kaštieľ v Markušovciach. Návštevy pamiatok, podobne ako prevádzka lyžiarskych stredísk, závisia od aktuálnej pandemickej situácie a prijatých opatrení.Rázovitá goralská obec Ždiar sa rozprestiera medzi Belianskymi Tatrami a Spišskou Magurou. Je tam niekoľko lyžiarskych stredísk. Za obcou smerom na Tatranskú Javorinu sa rozprestiera Lyžiarske stredisko Ždiar Strednica. S prepravnou kapacitou vlekov 6080 osôb za hodinu ide o najväčšie stredisko v oblasti Vysokých a Belianskych Tatier, vhodné aj pre začiatočníkov a nenáročných lyžiarov. Disponuje deviatimi vlekmi, zjazdovky majú umelé osvetlenie pre večerné lyžovanie. Zimná krajina Spišskej Magury tiež ponúka ideálnu turistiku na bežkách.Priamo v Ždiari sa nachádza lyžiarsky vlek Budzák postavený v roku 1992. Je vhodný pre nenáročných lyžiarov a začiatočníkov, ktorí si tu v mnohých prípadoch vyskúšali lyžiarsky vlek po prvý raz. Od roku 2002 sa svah technicky zasnežuje, preto sa tu môže lyžovať celú sezónu, a to aj večer.Nad Ždiarom, na úpätí Magury, teda oproti Strednici, leží stredisko Strachan Ski centrum. K jeho výbave patria tri vleky s umelo zasnežovanými zjazdovkami s dĺžkou 950 metrov. Počas zimnej sezóny je stredisko v prevádzke každý deň od 9. do 17. hodiny a večerné lyžovanie je možné do 21. hodiny.Celoročne je vyhľadávaná známa Bachledova dolina. Horské stredisko Bachledka Ski & Sun sa rozprestiera na území obcí Ždiar, Jezersko a Malá Franková. K dispozícii sú tu zjazdovky s rôznou obťažnosťou od ľahkej až po ťažkú, nová desaťmiestna kabínková gondola, štvorsedačková lanovka v Jezersku a päť lyžiarskych vlekov. Pre začiatočníkov je vyhradený detský park s lyžiarskou školou, zimnými atrakciami a snowcampom priamo na hrebeni. Nový je aj výučbový areál v Bachledovej doline. Bežkári ocenia upravované trate s dĺžkou 20 kilometrov. Súčasťou strediska je lyžiarska a snowboardová škola, bobová dráha, snowtubing a snowrafting. V Jezersku sa nachádza osvetlené ľadové klzisko. Pripravená je aj 2,5 kilometra dlhá sánkarská dráha.Lyžiarske stredisko Ski TAJA v Tatranskej Javorine leží v nadmorskej výške 1150 metrov len tri kilometre od poľskej hranice. Areál je vhodný pre začínajúcich a mierne pokročilých lyžiarov. Ponúka tri ľahké a jednu ťažkú trať, celková dĺžka zjazdoviek je 1,3 kilometra. Nachádzajú sa tu tri vleky plus detský vlek pre rodiny s deťmi, lyžovať sa dá takisto aj večer.Rodinnú atmosféru a nenáročné zjazdovky pre začínajúcich lyžiarov i celé rodiny ponúka areál Pod Bufarkom v Spišských Hanušovciach, teda v malebnom Zamagurí. Dva vleky, jeden s dĺžkou 450 metrov a druhý, detský, 160-metrový, sú určené na prvé zoznamovanie sa s týmto zimným športom.V neďalekej Spišskej Starej Vsi ponúka kvalitnú lyžovačku cez deň i večer lyžiarske stredisko Skipark Eland - Spišská Stará Ves s troma lyžiarskymi vlekmi s dĺžkou 886, 200 a 80 metrov. Dostatok a kvalitu snehu na zjazdovkách zabezpečuje technické zasnežovanie.Červený Kláštor je vyhľadávaným turistickým strediskom najmä v lete, predovšetkým pre splavovanie Dunajca a početné turistické trasy v Pieninskom národnom parku. Romantiku však ponúka aj v zimnom období. Rovnako môže očariť návštevníkov v každom čase a počasí malebný Ľubovniansky hrad a skanzen pri Starej Ľubovni.Jedno z lyžiarskych stredísk severného Spiša sa nachádza aj pri pútnickej obci Litmanová. Rekreační i nároční lyžiari tam využívajú zjazdové trate s rôznym prevýšením a troma vlekmi (150, 400 a 1000 metrov), náročnejší si môžu vyskúšať „freeride“ na panenskom snehu. Svahy sú umelo zasnežované a osvetlené. Z vrcholu Fakľovky (945 m) je pekný výhľad na okolitú prírodu i Vysoké Tatry.Vyšné Ružbachy sú nielen kúpeľným mestom, ale je tam aj možnosť zalyžovať si v ski parku s upravenými a udržiavanými zjazdovkami s dĺžkou 4000 metrov, s možnosťou nočného lyžovania, s rýchlymi vlekmi a umelým zasnežovaním. Kúpele by sa mali otvoriť po vianočnej odstávke 10. januára 2021.Levoča ponúka nielen množstvo historických pamiatok vrátane známeho oltára Majstra Pavla z Levoče či pútnickeho miesta na Mariánskej hore, ale tiež lyžovačku v Levočskej doline. Stredisko Ski Centre Levoča ponúka štyri vleky. Zjazdovky s dĺžkami 1130, 1050, 850 a 270 metrov sú zasnežované technickým snehom. V okolí areálu sa nachádza desať kilometrov udržiavaných tratí pre bežecké lyžovanie.