< sekcia Slovensko
ZaMED: Chodci by mali v sychravých podmienkach dbať na reflexné prvky
Ak sa na ceste stane dopravná nehoda, Brna apeluje na ľudí, aby do príjazdu záchrannej zdravotnej služby poskytli zranenému človeku prvú pomoc.
Autor TASR
Bratislava 6. februára (TASR) - Chodci by mali v sychravých podmienkach dbať na svetlé oblečenie a reflexné prvky, najmä pri pohybe popri ciest a na zle osvetlených úsekoch bez verejného osvetlenia. Upozornila na to záchranná Záchranná zdravotná služba ZaMED.
„Pripevniť si pásku na rukáv bundy nepostačuje. Ideálna je reflexná vesta alebo oblečenie s viacerými reflexnými prvkami, ako aj svetelný zdroj vo forme čelovky či prívesku, ktorý svieti alebo bliká,“ poradil záchranár a vedúci Tréningového centra ZaMED Patrik Brna.
Zdôraznil, že na cestách a uliciach je takisto potrebné vnímať svoje okolie a možné riziká. Chodci by sa nemali pohybovať po namrznutých chodníkoch ani vstupovať na priechod pre chodcov, kým si nie sú istí, že vozidlo bezpečne zastaví. „Brzdná dráha je v nepriaznivom zimnom počasí niekoľkonásobne dlhšia ako počas optimálnych podmienok. S tým by mali počítať aj vodiči, ktorí sú povinní prispôsobiť jazdu stavu a povahe vozovky,“ dodal Brna.
Ak sa na ceste stane dopravná nehoda, Brna apeluje na ľudí, aby do príjazdu záchrannej zdravotnej služby poskytli zranenému človeku prvú pomoc. „Najskôr však myslite na vlastnú bezpečnosť - oblečte si reflexnú vestu a po vozovke sa pohybujte opatrne,“ varuje záchranár. V prípade nehody odporúča zavolať na linku 112, kde operátor poskytne pokyny, ako postupovať pri poskytovaní prvej pomoci. Jej rozsah závisí od typu a miery zranení.
Doplnil, že pri vážnejšej dopravnej nehode sa môže stať, že v aute zostane zakliesnená osoba. „Ak sa nachádza vo vozidle, ktoré je zabrzdené, nedymí, nehorí a neiskrí, nehýbte s ňou. Zostaňte pri zranenom človeku, komunikujte s ním a zabezpečte mu tepelný komfort až do príchodu odbornej pomoci,“ priblížil Brna.
Zakliesneného človeka sa podľa neho netreba z auta snažiť vytiahnuť, keďže neodbornou manipuláciou by mu mohli ľudia spôsobiť ďalšie zranenia. „Bezpečné vyslobodenie zakliesnenej osoby je úlohou hasičov a záchranárov, ktorí na to majú potrebné vybavenie,“ uzatvoril Brna.
„Pripevniť si pásku na rukáv bundy nepostačuje. Ideálna je reflexná vesta alebo oblečenie s viacerými reflexnými prvkami, ako aj svetelný zdroj vo forme čelovky či prívesku, ktorý svieti alebo bliká,“ poradil záchranár a vedúci Tréningového centra ZaMED Patrik Brna.
Zdôraznil, že na cestách a uliciach je takisto potrebné vnímať svoje okolie a možné riziká. Chodci by sa nemali pohybovať po namrznutých chodníkoch ani vstupovať na priechod pre chodcov, kým si nie sú istí, že vozidlo bezpečne zastaví. „Brzdná dráha je v nepriaznivom zimnom počasí niekoľkonásobne dlhšia ako počas optimálnych podmienok. S tým by mali počítať aj vodiči, ktorí sú povinní prispôsobiť jazdu stavu a povahe vozovky,“ dodal Brna.
Ak sa na ceste stane dopravná nehoda, Brna apeluje na ľudí, aby do príjazdu záchrannej zdravotnej služby poskytli zranenému človeku prvú pomoc. „Najskôr však myslite na vlastnú bezpečnosť - oblečte si reflexnú vestu a po vozovke sa pohybujte opatrne,“ varuje záchranár. V prípade nehody odporúča zavolať na linku 112, kde operátor poskytne pokyny, ako postupovať pri poskytovaní prvej pomoci. Jej rozsah závisí od typu a miery zranení.
Doplnil, že pri vážnejšej dopravnej nehode sa môže stať, že v aute zostane zakliesnená osoba. „Ak sa nachádza vo vozidle, ktoré je zabrzdené, nedymí, nehorí a neiskrí, nehýbte s ňou. Zostaňte pri zranenom človeku, komunikujte s ním a zabezpečte mu tepelný komfort až do príchodu odbornej pomoci,“ priblížil Brna.
Zakliesneného človeka sa podľa neho netreba z auta snažiť vytiahnuť, keďže neodbornou manipuláciou by mu mohli ľudia spôsobiť ďalšie zranenia. „Bezpečné vyslobodenie zakliesnenej osoby je úlohou hasičov a záchranárov, ktorí na to majú potrebné vybavenie,“ uzatvoril Brna.