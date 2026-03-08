< sekcia Slovensko
ZaMED: Kŕčové žily u žien môžu byť prejavom vážnejších ochorení
Kŕčové žily sa podľa záchranárov vyskytujú častejšie u žien ako u mužov, keďže vplyv na toto ochorenie majú najmä ženské hormóny, ktoré môžu oslabovať steny žíl.
Autor TASR
Bratislava 8. marca (TASR) - Kŕčové žily či náhla dýchavičnosť u žien môžu signalizovať aj vážnejšie zdravotné problémy, napríklad krvnú zrazeninu v pľúcach. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ) na to upozornila záchranná zdravotná služba ZaMED.
Kŕčové žily sa podľa záchranárov vyskytujú častejšie u žien ako u mužov, keďže vplyv na toto ochorenie majú najmä ženské hormóny, ktoré môžu oslabovať steny žíl. „Nezanedbateľný je tiež genetický faktor, keďže sklon ku kŕčovým žilám sa môže dediť v rodine,“ vysvetlil záchranár a vedúci Tréningového centra ZaMED Patrik Brna.
Upozornil, že ak sa kŕčové žily neliečia, môžu viesť k rôznym zdravotným komplikáciám. Najzávažnejšou z nich je vznik krvnej zrazeniny. „Veľkým rizikom je, že sa časť zrazeniny uvoľní a dostane sa do pľúc. Tento stav môže byť život ohrozujúci a bez liečby smrteľný,“ varoval Brna. Neliečené kŕčové žily môžu podľa neho spôsobovať aj zápal žíl, bolestivé opuchy, rany na nohách či iné kožné zmeny.
Riziko problémov môže podľa odborníka znížiť zdravý životný štýl. „Pomáha udržiavať si zdravú telesnú hmotnosť, pravidelne športovať a vyhýbať sa dlhému státiu či sedeniu. Prospešné je tiež vykladať si nohy počas odpočinku do vyššej polohy,“ priblížil záchranár. Zmierniť menej vážne cievne ťažkosti, ako je pocit ťažkých nôh či opuch, môžu aj kompresné pančuchy. Podľa Brnu však nie je vedecky potvrdené, že by dokázali zabrániť vzniku kŕčových žíl u ľudí, ktorí ich ešte nemajú.
Záchranári upozornili aj na príznaky pľúcnej embólie. Jedným z nich môže byť náhle sťažené dýchanie či lapanie po dychu. „Náhla dýchavičnosť u žien môže signalizovať anémiu alebo vážne stavy, ako sú srdcové zlyhanie či prítomnosť krvnej zrazeniny v pľúcach. Riziko takejto komplikácie je vyššie u žien, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu,“ povedal Brna. Zdôraznil, že ak sa dýchavičnosť objaví náhle a bez zjavnej príčiny, sprevádza ju bolesť na hrudi, zmodranie pier alebo sa zhoršuje pri ležaní, je potrebné okamžite volať linku 155.
Riziko srdcových ochorení možno podľa odborníkov znižovať zdravým životným štýlom. Chôdza aspoň 30 minút denne, udržiavanie BMI pod hodnotou 25 a vyhýbanie sa tabakovým výrobkom môže znížiť riziko až o 40 percent. „Vo všeobecnej či kardiologickej ambulancii si pravidelne nechajte skontrolovať krvný tlak a hladinu cholesterolu. Obmedzte solenie a do stravy zaraďte omega-3 mastné kyseliny z rýb. Nevynechávajte ani preventívne prehliadky,“ odporučil Brna.
