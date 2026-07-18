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ZaMED: Ranu špinavú od piesku stačí umyť čistou vodou a priložiť gázu
V prípade použitia dezinfekcie treba podľa ZaMED myslieť na to, že optimálne je vydezinfikovať iba bezprostredné okolie rany, nie rany samotné.
Autor TASR
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Bratislava 18. júla (TASR) - Ranu špinavú od piesku stačí umyť čistou vodou a priložiť na ňu sterilnú gázu. Netreba panikáriť a liať na ranu dezinfekciu. Na sociálnej sieti to uviedla záchranná zdravotná služba ZaMED.
„Na vyčistenú ranu priložte sterilnú gázu. Následne ju zafixujte obväzom - ten by mal byť uviazaný primerane pevne. Nesmie byť príliš voľný, aby gáza nespadla, no zároveň nesmie ranu škrtiť. Počas obväzovania sa zraneného pravidelne pýtajte na jeho pocity,“ ozrejmili záchranári.
V prípade použitia dezinfekcie treba podľa ZaMED myslieť na to, že optimálne je vydezinfikovať iba bezprostredné okolie rany, nie rany samotné.
„Na vyčistenú ranu priložte sterilnú gázu. Následne ju zafixujte obväzom - ten by mal byť uviazaný primerane pevne. Nesmie byť príliš voľný, aby gáza nespadla, no zároveň nesmie ranu škrtiť. Počas obväzovania sa zraneného pravidelne pýtajte na jeho pocity,“ ozrejmili záchranári.
V prípade použitia dezinfekcie treba podľa ZaMED myslieť na to, že optimálne je vydezinfikovať iba bezprostredné okolie rany, nie rany samotné.