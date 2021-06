J. Szőllős kritizuje zámer splyňovacieho zariadenia v Janíku

Bratislava 28. júna (TASR) - Poslanec parlamentu Ján Szőllős (OĽANO) kritizuje zámer splyňovacieho zariadenia v Janíku. Inými slovami je to podľa neho spaľovňa na odpad. Konateľ firmy AR DONAX Peter Čunderlík, ktorá za projektom stojí, pre TASR uviedol, že sa žiadna spaľovňa stavať nebude. Tvrdí, že to ani nikdy nebolo v pláne.



Problém je podľa Szőllősa príkladom bezohľadného vzťahu k prírode, ľuďom, férovému podnikaniu a nekompetentných minulých rozhodnutí úradov. Hovorí, že výstavbou hrozí trvalé poškodenie takmer všetkých zložiek životného prostredia. Vidí aj riziko spaľovania zahraničného odpadu, pretože v okolí obce sa nachádza niekoľko spaľovní, ktoré kapacitne postačujú. Poslanec poukazuje aj na obštrukcie pri projektovej dokumentácii.



"Pánom poslancom a aj ostatným zaangažovaným aktivistom v tejto nezmyselne nafúknutej kauze odporúčame v prvom rade si naštudovať zásadné rozdiely medzi spaľovňou odpadov a splyňovacím zariadením na výrobu elektrickej energie," poznamenal Čunderlík.



Hovorí, že v zariadení sa nebude spaľovať žiadny komunálny a ani nebezpečný odpad. Na výrobu plynu sa má použiť biomasa a tuhé druhotné palivo (TDP). Čunderlík poukazuje na rozdiel medzi odpadom a TDP, ktoré v zmysle platnej legislatívy nie je odpadom, ale certifikovaným výrobkom. Jeho používanie podľa Čunderlíka vytvára podporu pre prechod SR na obehové hospodárstvo.



Spoločnosť AR DONAX zároveň žiada poslancov a ostatných zaangažovaných aktivistov, aby sa svojimi vyjadreniami nesnažili ovplyvňovať štátne úrady, ktoré sú plne kompetentné na rozhodovanie v tejto záležitosti.



Košický samosprávny kraj (KSK) podal odvolanie voči aprílovému rozhodnutiu Okresného úradu (OÚ) Košice-okolie z 19. apríla, podľa ktorého plánovaná stanica splyňovania biomasy a tuhého paliva pri obci Janík nebude predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Kraj navrhuje, aby odvolací orgán zrušil rozhodnutie a zastavil zisťovacie konanie.



KSK označuje projekt za spaľovňu a argumentuje tým, že vydanie rozhodnutia k výstavbe bez EIA je v rozpore so zákonom. Proti zámeru sa verejne vyslovili starosta Janíka Július Begala spolu s viac ako 20 starostami obcí z okolia, ako aj petícia občanov.