Zamestnanci FIIT STU vstúpia v pondelok do štrajku

Bratislava 17. februára (TASR) - Zamestnanci Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) budú v pondelok popoludní štrajkovať. "Vzhľadom na situáciu, ktorá vznikla pred víkendom a cez víkend, sme sa rozhodli dnes medzi 13.00 - 14.00 h vstúpiť do Dobrého štrajku," informovali organizátori. Ako uviedla pre TASR Monika Karoliová, ktorá je poverená zastupovaním dekana FIIT STU Ivana Kotuliaka, vedenie fakulty sa pripravilo na hroziaci štrajk zamestnancov a zabezpečilo výučbu tak, aby sa situácia nedotkla študentov a ich práva na vzdelanie. Preto využilo interné a externé personálne zdroje.



Podľa ich slov zapojených zamestnancov cez víkend nahradili na predmetoch. Dodali, že výučba študentov tak nie je nijak alebo len minimálne ovplyvnená. Poznamenali, že štrajkom nechcú nikoho obmedzovať a študenti sú pre nich na prvom mieste. "Robíme všetko pre to, aby mohli aj naďalej hrdo študovať na fakulte, ktorú sme spoločne roky budovali," podotkli.



Rektor STU Miroslav Fikar verí, že obe strany sporu nájdu spoločnú reč. Tvrdí, že vníma tiež záujem o riešenie sporu zo strany IT firiem a partnerov fakulty i univerzity, ako aj hrozbu ukončenia ich spolupráce s FIIT. Jeho stanovisko TASR poskytol hovorca STU Fedor Blaščák. Fikar vysvetlil, že rektori univerzít majú limitované kompetencie vstupovať do rozhodnutí orgánov fakúlt, a preto nedokáže spor priamo exekutívne riešiť. Dodal, že aktérom môže dohovárať, o čo sa podľa vlastných slov snažil, no bez výsledku.



Dekan FIIT STU Ivan Kotuliak sa podľa 36 zamestnancov fakulty v štrajkovej pohotovosti nemal a ani nemá záujem dohodnúť na upokojení situácie. Dodali, že zrušil plánované stretnutie, a namiesto dialógu a hľadania riešenia plánuje nahradiť súčasných zamestnancov z výučby počas celého semestra a zastrašuje ich.



Monika Karoliová, ktorá je poverená zastupovaním dekana, pre TASR v piatok (14. 2.) uviedla, že ich vyjadrenia sú pre vedenie FIIT STU nepochopiteľné a utvrdzujú ich v presvedčení, že sa títo zamestnanci nemajú záujem dohodnúť na upokojení situácie. Kotuliak deklaroval, že vedenie robí všetko pre to, aby sa situácia čo najmenej dotkla študentov a ich práva na vzdelanie.



Pred a počas víkendu dostal dekan FIIT STU emaily od 30 zamestnancov, ktorí boli v štrajkovej pohotovosti, kde ho informujú o tom, že "tak ako doteraz aj naďalej riadne vykonávam svoje pracovné povinnosti a začínam s výučbou letného semestra". V emailoch dekana ďalej informujú, že zostávajú v štrajkovej pohotovosti.



"V pondelok vedenie FIIT STU dostalo oficiálnou cestou cez podateľňu informáciu, že 21 z týchto zamestnancov na základe ich ústavného práva vstupuje do hodinového štrajku 17. februára medzi 13.00 až 14.00 h," uviedla Karoliová. Ako dodala, táto situácia nenaruší pondelkový začiatok letného semestra ani chod fakulty, vedenie fakulty je na ňu pripravené a výučba je zabezpečená. "Z dôvodu, že sme počet a zloženie štrajkujúcich dostali až v pondelok ráno, vznikol fakulte problém vo vzťahu k novým externistom, ktorých sme pre hrozbu štrajku zabezpečili a ktorý bude potrebné vyriešiť," uzavrela Karoliová.