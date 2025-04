Zamestnanci FPU sa zastali riaditeľa fondu

Bratislava 15. apríla (TASR) - Zamestnanci Kancelárie Fondu na podporu umenia (FPU) sa zastali riaditeľa fondu Róberta Špotáka. V otvorenom liste, adresovanom Ministerstvu kultúry (MK) SR i Rade FPU, odmietli útoky a prenášanie zodpovednosti na riaditeľa a kanceláriu fondu, adresátov naopak vyzývajú k rešpektovaniu zákona a ďalších príslušných predpisov.



„Riaditeľ aj my, zamestnankyne a zamestnanci, znášame od začiatku platnosti novely zákona o fonde nestabilitu a chaos, ktoré majú priamy dosah na našu prácu,“ uviedli, pričom za dôvod problémov a oneskorení v dotačných procesoch považujú opakované neúčasti nominantov ministerstva kultúry na zasadnutiach rady a ich neodborné rozhodovanie. „Riaditeľ fondu Róbert Špoták aktívne riadi riešenie všetkých vzniknutých problémov a vždy hľadá zákonné cesty, ako zabezpečiť čo najplynulejší chod organizácie,“ dodali zároveň zamestnanci FPU.



Nesúhlasia tiež s požiadavkou na sprístupnenie žiadosti o dotačné podpory bez hodnotenia projektov odbornými komisiami. „Takéto konanie je v rozpore so zákonom, ako aj vnútornými predpismi fondu, ktoré navrhla a schválila samotná rada až po zmene zákona,“ dodali. Deklarovali, že na takomto postupe participovať nebudú a vyzvali radu, aby „začala rešpektovať zákon, vnútorné predpisy a procesy fondu“.



Samotný riaditeľ fondu už v piatok (11. 4.) odmietol obvinenia rady i vedenia rezortu kultúry, že sa svojou nečinnosťou či účelovými zásahmi snaží znefunkčniť FPU a je zodpovedný za oneskorenie procesov pri vyhodnotení žiadostí o podporu pre folklórne podujatia. I v prípade vyjadrení z utorkovej tlačovej konferencie MK a členov rady poprel, že by bránil kreovaniu komisie, prípadne navrhoval nových členov v rozpore so zákonom. Nesúlad s právnymi predpismi naopak vidí v požiadavkách rady na sprístupnenie žiadostí pre rozhodnutie o dotáciách bez vyhodnotenia odbornou komisiou.



Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS) i členovia rady na utorkovej tlačovej konferencii označili Špotáka nielen za zodpovedného z oneskorenia schvaľovacích procesov, podľa nich bráni i tomu, aby sa záležitosť čo najrýchlejšie vyriešila. Mienia, že mu vyhovuje možnosť vytvárať z problému mediálnu kauzu poškodzujúcu rezort i nominantov Rady FPU menovaných ministerkou.