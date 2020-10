Zamestnanci Kancelárie NR SR sa majú v piatok testovať na COVID-19

Bratislava 30. októbra (TASR) - Zamestnanci Kancelárie Národnej rady (NR) SR sa majú v piatok testovať antigénovými testami na ochorenie COVID-19. TASR to potvrdila riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR Michaela Jurcová.



Pre poslancov NR SR sa organizovalo testovanie predchádzajúci piatok (23. 10.) a pondelok (26. 10.). Dôvodom bol pozitívny výsledok testu šéfa ĽSNS a poslanca Mariana Kotlebu.



Októbrová schôdza parlamentu je momentálne prerušená do utorka 3. novembra. Viacerí poslanci sú totiž v karanténe, preto nemusí byť plénum uznášaniaschopné. Pozitívne testovaní boli poslanci z ĽSNS, OĽANO či Smeru-SD a Sme rodina. Pozitívny výsledok testu mal aj nezaradený poslanec a primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč, oznámil to na sociálnej sieti.