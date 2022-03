Zamestnanci SAAVŠ sa postavili za predsedu R. Redhammera

Bratislava 10. marca (TASR) – Zamestnanci Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) sa postavili za predsedu výkonnej rady agentúry Roberta Redhammera. V otvorenom liste uviedli, že vedie agentúru dobrým (európskym) smerom. Potvrdili, že Redhammer vysokým školám rozumie, vie, kde sú ich slabé miesta a má tiež jasné vízie, ako vysokoškolské prostredie skvalitniť a zlepšiť. Útoky zo strany člena výkonnej rady SAAVŠ Bálinta Lóvasza a ich bývalej kolegyne Renáty Hall odmietajú.



V liste zamestnanci uvádzajú, že sa predovšetkým snažia o dosiahnutie spoločného cieľa, a to v konečnom dôsledku o zaradenie slovenských vysokých škôl do európskych štruktúr v oblasti vysokého školstva. "Pracujeme na tom, aby sme boli prijatí medzi členov Európskej asociácie pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (ENQA) a o zápis do Európskeho registra zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (EQAR)," uviedli. Poukázali, že pre SR by to bol historický úspech v tejto oblasti, keďže predchodca SAAVŠ Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR, nebola do týchto štruktúr prijatá preto, že bola v priamej podradenosti ministrovi školstva.



Zamestnanci SAAVŠ tvrdia, že ak by prijatím novely zákona o vysokých školách, a tým aj zmien v zákone o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, bola ohrozená nezávislosť agentúry, znamenalo by to automaticky zastavenie už prebiehajúcich prístupových procesov do európskych inštitúcií, ktoré agentúra už začala. A zároveň by to pre slovenské vysoké školy a ich študentov znamenalo de facto vyčlenenie sa z európskeho vysokoškolského priestoru a výhod s tým spojených.



Apelujú na poslancov parlamentného výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, aby nechali ľudí, ako je Redhammer a ďalších členov výkonnej rady, aby zužitkovali nadobudnuté vedomosti a skúsenosti, pomohli vysokoškolskému prostrediu a nenechali sa znechutiť politickými hrami, ktoré do akademického prostredia nepatria.



Člen výkonnej rady SAAVŠ Bálint Lovász uviedol, že SAAVŠ pri plnení svojich úloh zlyháva. Nesnaží sa proaktívne riešiť najvypuklejšie problémy na vysokých školách, ani výraznejšie prispievať k ich skvalitneniu.