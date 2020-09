Prešov 16. septembra (TASR) – Zamestnanci SAD Prešov sú v štrajkovej pohotovosti. Od svojho zamestnávateľa požadujú vyššie mzdy, ako aj ďalšie sociálne výhody. Celkovo ide o približne 300 až 350 zamestnancov, z čoho je približne 230 vodičov.



"Keďže ani po desiatich mesiacoch kolektívneho vyjednávania nedošlo k dohode, dospeli sme k tomu, že je to patová situácia. Takže na výboroch základných organizácií sme sa dohodli a rozhodli, že požiadame Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR o určenie sprostredkovateľa a zároveň vyhlasujeme štrajkovú pohotovosť z dôvodu nedohody pri kolektívnom vyjednávaní," uviedol predseda základnej organizácie Odborový zväz (OZ) KOVO SAD Prešov, prevádzka Bardejov, Jozef Želinský.



Štrajkovú pohotovosť vyhlásili v utorok (8. 9.), najprv však chceli informovať zamestnávateľa a až následne verejnosť.



Od zamestnávateľa požadujú zvýšenie tarifnej mzdy najmä u vodičov z 3,60 eura na štyri eurá na hodinu. "Ďalej je to zvýšenie priemernej mzdy v jednotlivých kategóriách o 7,5 percenta. Pôvodná požiadavka bola o 11,5 percenta, plus ďalšie sociálne výhody, ako je napríklad zvýšenie sumy stravného lístka," vysvetlil Želinský a doplnil, že od januára do júla bola v kategórii vodič priemerná mzda približne 1015 eur.



"V súčasnosti prebieha vyjednávanie medzi nami a naším odborovým zväzom. V našej firme poklesli výkony z dôvodu koronakrízy, asi celkovo o 750.000 kilometrov. Nevieme sa jednoznačne zaručiť za požiadavky, ktoré by sme podpísali, že ich do konca roka dodržíme, pretože nevieme, čo spôsobí druhá vlna pandémie nového koronavírusu," povedal generálny riaditeľ SAD Prešov Jozef Kičura.



Podľa jeho slov napriek tomu, že v ich spoločnosti došlo k poklesu výkonov, priemerné mzdy vodičov stúpli. "Z toho dôvodu, že sa vo väčšej miere čerpala dovolenka a priemerné mzdy oproti roku 2019 vzrástli o 5,6 percenta, čo si myslím, že je postačujúce," vysvetlil Kičura.



Ako povedal, dĺžku vyjednávania ovplyvnila i koronakríza, keďže rokovania boli na dva až tri mesiace prerušené.



"OZ KOVO podporuje spravodlivé požiadavky zamestnancov SAD Prešov. Nejde iba o vodičov, ale o všetkých zamestnancov. Mohli mať od 1. januára alebo februára zvýšenú mzdu a nemajú," doplnil člen predsedníctva OZ KOVO Ján Balica.



Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR podľa jeho slov pripravuje tiež sériu protestných zhromaždení po celom Slovensku. Prvé sa uskutoční vo štvrtok (17. 9.) v Košiciach a v piatok (18. 9.) v Prešove.



"Hlavným dôvodom je zhoršovanie sociálnych štandardov, o ktorých uvažuje vláda SR a nemôžeme s nimi súhlasiť," dodal Balica.